128 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска
Поможет с поездкой в Санкт-Петербург следж-хоккеистам мэр Бердска
$3,5 млрд «секретных» долгов не вернутся в Россию
Гинеколог ушила мочеточники пациентке во время операции в Новосибирской области
Прокурор вернул в полицию дело о продаже медсправок за 25 тыс. рублей психам и наркоманам в Бердске
США ошибочно разбомбили курдов-союзников в Сирии
Больше всех зарабатывают финансисты в России
Конкурс «Бердская красавица-2019»
Депортировали в Таджикистан и Узбекистан 18 иностранцев из Бердска
Опубликован список погибших при теракте в керченском колледже