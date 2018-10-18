Больше всех зарабатывают финансисты в России

Больше всего в России зарабатывают финансисты. Их заработки в среднем вдвое выше общероссийских. Меньше всего — работники гостиниц и общественного питания. Их средняя зарплата — вдвое меньше общей по стране.

К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ. Они подготовили обзор статистики по основным показателям рынка труда России за первое полугодие. В нем они проанализировали уровень зарплат по секторам экономики и федеральным округам.

Итак, номинальная средняя зарплата по России за полугодие составила 42 521 рубль. Или 36 993 рубля после вычета подоходного налога. В долларовом эквиваленте средняя зарплата по сравнению со средней за 2017 год выросла на 46 долларов.

Источник: РГ