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Больше всех зарабатывают финансисты в России

Меньше всего получают работники гостиниц и общепита. Их средняя зарплата вдвое меньше общей по стране, которая сейчас равна 42,5 тыс. рублей.

18.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Больше всех зарабатывают финансисты в России

Больше всего в России зарабатывают финансисты. Их заработки в среднем вдвое выше общероссийских. Меньше всего — работники гостиниц и общественного питания. Их средняя зарплата — вдвое меньше общей по стране.

К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ. Они подготовили обзор статистики по основным показателям рынка труда России за первое полугодие. В нем они проанализировали уровень зарплат по секторам экономики и федеральным округам.

Итак, номинальная средняя зарплата по России за полугодие составила 42 521 рубль. Или 36 993 рубля после вычета подоходного налога. В долларовом эквиваленте средняя зарплата по сравнению со средней за 2017 год выросла на 46 долларов.

Источник: РГ


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