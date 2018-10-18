КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Срочно продам квартиру
Срочно продам 2-е комнаты в одной секции
продам квартиру-студию
Продам 3-ю
Продам 3-ю
продам 1-ую квартиру
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

128 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска

Поможет с поездкой в Санкт-Петербург следж-хоккеистам мэр Бердска

$3,5 млрд «секретных» долгов не вернутся в Россию

Гинеколог ушила мочеточники пациентке во время операции в Новосибирской области

Прокурор вернул в полицию дело о продаже медсправок за 25 тыс. рублей психам и наркоманам в Бердске

США ошибочно разбомбили курдов-союзников в Сирии‍

Больше всех зарабатывают финансисты в России

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Депортировали в Таджикистан и Узбекистан 18 иностранцев из Бердска

Опубликован список погибших при теракте в керченском колледже

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Депортировали в Таджикистан и Узбекистан 18 иностранцев из Бердска

Билеты на самолет или поезд для нелегалов покупают за счет российских налогоплательщиков.

18.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Депортировали в Таджикистан и Узбекистан 18 иностранцев из Бердска

Бердские судебные приставы сопровождают нелегалов до спецприемника в Новосибирске

Граждан иностранных государств выдворяют по суду из Бердска. С начала года из города отправили на родину 18 иностранных граждан, нелегально пребывавших на его территории: четверых граждан Таджикистана и 14 граждан Узбекистана, рассказал 18 октября «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску бердского отдела ФССП Александр Федотов.

Факт незаконного пребывания нелегалов на территории РФ устанавливают сотрудники управления федеральной миграционной службы. Они же и доставляют нелегалов в суд. Если суд принимает решение депортировать граждан иностранных государств за рубеж, то к работе подключаются судебные приставы.

Бердские приставы сопровождают нелегалов до Новосибирска, где передают их сотрудникам спецприемника. Там иностранцы находятся до тех пор, пока не наберется группа для выселения из России, объяснил Федотов.

Судебный пристав-исполнитель отдела по особым производствам оформляет для нелегалов билеты и сопровождает их до границы. Если нелегалы вылетают самолетом, то пристав прощается с ними на пограничном контроле в аэропорту. Если их отправляют на родину на поезде, то сопровождает до пункта пропуска на границе. Чаще нелегалов выдворяют из России воздушным путем. Билеты депортированным покупает федеральная служба судебных приставов за счет средств российских налогоплательщиков.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
128 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска В чем привлекательность проекта «Дом -2» Микрозаймы на лояльных условиях: интересные предложения от «Центрофинанс»

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Сезон проработали,денежку отправили на Родину,а за наш счет отправят домой. У них уже отработанная схема. из года в год катаются или улетают домой с шиком. Пусть платят штрафы за нелегальное проникновение нашей границы или отправлять за счет таможенников,что бы откаты не брали.

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика