Депортировали в Таджикистан и Узбекистан 18 иностранцев из Бердска

Граждан иностранных государств выдворяют по суду из Бердска. С начала года из города отправили на родину 18 иностранных граждан, нелегально пребывавших на его территории: четверых граждан Таджикистана и 14 граждан Узбекистана, рассказал 18 октября «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску бердского отдела ФССП Александр Федотов.

Факт незаконного пребывания нелегалов на территории РФ устанавливают сотрудники управления федеральной миграционной службы. Они же и доставляют нелегалов в суд. Если суд принимает решение депортировать граждан иностранных государств за рубеж, то к работе подключаются судебные приставы.

Бердские приставы сопровождают нелегалов до Новосибирска, где передают их сотрудникам спецприемника. Там иностранцы находятся до тех пор, пока не наберется группа для выселения из России, объяснил Федотов.

Судебный пристав-исполнитель отдела по особым производствам оформляет для нелегалов билеты и сопровождает их до границы. Если нелегалы вылетают самолетом, то пристав прощается с ними на пограничном контроле в аэропорту. Если их отправляют на родину на поезде, то сопровождает до пункта пропуска на границе. Чаще нелегалов выдворяют из России воздушным путем. Билеты депортированным покупает федеральная служба судебных приставов за счет средств российских налогоплательщиков.