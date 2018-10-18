Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!

Подарите копилку! Лучше золотую! И лучше в канун 2019 года! Положите туда звонкие монетки! Приглашаем вас уже начать «копить» капитал-2019!

Любой курс бизнеса четко и внятно говорит «Без продвижения своего бизнеса – вы разоритесь», «Не жадничай на рекламу – упустишь выгоду!», «В 21 веке – реклама многолика, но любой ее формат информирует вашего покупателя!».

В копилке «Издательского дома «БукЪвица» много примеров, когда бизнесмены заявляли «Про нас все знают, в рекламе – не нуждаемся!». Большинство их них «почили в бозе».