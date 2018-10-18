Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!

Подарите копилку! Лучше золотую! И лучше в канун 2019 года! Положите туда звонкие монетки! Приглашаем вас уже начать «копить» капитал-2019!
Любой курс бизнеса четко и внятно говорит «Без продвижения своего бизнеса – вы разоритесь», «Не жадничай на рекламу – упустишь выгоду!», «В 21 веке – реклама многолика, но любой ее формат информирует вашего покупателя!».
В копилке «Издательского дома «БукЪвица» много примеров, когда бизнесмены заявляли «Про нас все знают, в рекламе – не нуждаемся!». Большинство их них «почили в бозе».
Стартуем вместе в новый сезон. Зовем вас в «Новогодний разогрев». Читайте! Звоните! Спинка у золотой свинки уже чешется в предвкушении праздника!
Приглашаем вас рассказать о новогодних предложениях в наших продуктах:
Календари
- 12 месяцев ваша реклама будет работать!
- Несколько видов календарей
- Формат от А3 до А2
- Даты выхода – ноябрь, декабрь, январь
- Наши календари очень популярны у бердчан и искитимцев – за ними идет настоящая охота!
- Делаем дизайн для квартальных календарей вашей компании
Журнал «Парад»
- Новогодний номер выйдет в начале декабря
- Формат А5
- Яркий дизайн
- Бесплатное распространение
- Новогодние акции и распродажи, советы и рекомендации
Тематические статьи
и реклама в «Курьер.Среда.Бердск»
- Гороскопы
- Поздравления
- Лояльная аудитория, которая не жалеет денег на покупку газеты
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