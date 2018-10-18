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Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!

Октябрь и ноябрь: самое время войти в мысли своих потенциальных клиентов, ведь многие озабочены – что подарить, как удивить, как порадовать?

18.10.2018 Нет комментариев

Новогодний разогрев
Октябрь и ноябрь: самое время войти в мысли своих потенциальных клиентов, ведь многие озабочены –
что подарить, как удивить, как порадовать?
Ждем ваших звонков:
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
8-913-94784-69 (Елена Лапина)
8-983-315-11-31 (Елена Зыкова)
8-909-532-95-38 (Алина Дербенева),
8-913-952-96-60 (Наталья Русакова)
Подарите копилку! Лучше золотую! И лучше в канун 2019 года! Положите туда звонкие монетки! Приглашаем вас уже начать «копить» капитал-2019!
Любой курс бизнеса четко и внятно говорит «Без продвижения своего бизнеса – вы разоритесь», «Не жадничай на рекламу – упустишь выгоду!», «В 21 веке – реклама многолика, но любой ее формат информирует вашего покупателя!».
В копилке «Издательского дома «БукЪвица» много примеров, когда бизнесмены заявляли «Про нас все знают, в рекламе – не нуждаемся!». Большинство их них «почили в бозе».
Стартуем вместе в новый сезон. Зовем вас в «Новогодний разогрев». Читайте! Звоните! Спинка у золотой свинки уже чешется в предвкушении праздника!
Приглашаем вас рассказать о новогодних предложениях в наших продуктах:
Календари
- 12 месяцев ваша реклама будет работать!

- Несколько видов календарей

- Формат от А3 до А2

- Даты выхода – ноябрь, декабрь, январь

- Наши календари очень популярны у бердчан и искитимцев – за ними идет настоящая охота!

- Делаем дизайн для квартальных календарей вашей компании
Журнал «Парад»
- Новогодний номер выйдет в начале декабря

- Формат А5

- Яркий дизайн

- Бесплатное распространение

- Новогодние акции и распродажи, советы
и рекомендации
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Тематические статьи
и реклама в «Курьер.Среда.Бердск»
- Гороскопы

- Поздравления

- Лояльная аудитория, которая не жалеет денег на покупку газеты

- График тем сформирован на ноябрь, декабрь
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Участие в онлайн-проектах сайтов www.kurer-sreda.ru и www.vesiskitim.ru
- Огромный охват аудитории

- Моментальная обратная связь на ваши предложения

- Индивидуальные статьи

- Рекламная подборка к теме

- Масштабные проекты «Новый 2019 год», размещение на три месяца
(проекты смотрите "Новый год в Бердске", "Новый год в Искитиме")

- Вариации размещения

- Возможность менять информацию

- Модуль на нашем сайте с переходом на ваш в рамках спецпредложения «Формируем капитал»

- Пакет «Новогодние новости» даст возможность размещать новости каждый день в течение двух месяцев на двух сайтах www.kurer-sreda.ru и www.vesiskitim.ru
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Купи декабрь в октябре!
- Общий охват аудитории в Одноклассниках, ВКонтакте, Инстаграмме – более 45 000 у.п.

- Посты в ноябре-декабре – январе. Количество мест ограниченно. Купи декабрь в октябре!
Соцсети – группы Бердска и Искитима
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
Ваш менеджер подробно расскажет о предложениях
«Новогоднего разогрева»

Звоните: 8-913-94784-69 (Елена Лапина), 8-909-532-95-38 (Алина Дербенева),
8-983-315-11-31 (Елена Зыкова), 8-913-952-96-60 (Наталья Русакова)

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