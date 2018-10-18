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Глухие пожилые люди адаптируются в спеццентрах Новосибирской области

Вскоре пилотный проект перейдет в стадию реализации в плановом режиме. Со слабослышащими будут работать психологи, врачи, компьютерщики.

18.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Глухие пожилые люди адаптируются в спеццентрах Новосибирской области

Происходящее на собрании глухонемым участникам объяснял сурдопереводчик в Бердске

Специализированный заезд по уникальной программе для людей старшего поколения, имеющих проблемы со слухом, продолжается в Новосибирской области. Ход проведения программы 17 октября проконтролировал министр труда и социального развития Ярослав Фролов.

Как отметил глава министерства, в регионе ведется активная работа по созданию стационарозамещающих технологий. «Суть данного проекта – в локализации и мобильности получения людьми с ограниченными возможностями целого комплекса реабилитационных услуг. Нет необходимости тратить время на поиски узких специалистов: в программу заезда включены консультации экспертов, как в рамках групповых занятий, так и в индивидуальном формате. Мы проанализируем запросы в данных услугах, после чего пилотный проект перейдет в стадию реализации в плановом режиме на площадках подведомственных учреждений», – подчеркнул Ярослав Фролов.

В пилотном заезде принимают участие 15 человек, для которых специалистами центра разработана двухнедельная программа с лечебными процедурами, призванная помочь пожилым людям с инвалидностью поправить свое здоровье, а также получить новую полезную информацию и умения, которые позволят им увереннее чувствовать себя в социуме, пользоваться услугами социальной инфраструктуры.

При составлении программы специалисты центра учли пожелания участников заезда и включили в программу групповые занятия с психологом – специалистом, который поможет снять барьеры в общении, снизить уровень тревожности, повысить самооценку и принять себя. Здесь же проводят экспресс-курс компьютерной грамотности, что значительно расширяет возможности для коммуникаций. В течение всего периода заезда пожилых людей сопровождает квалифицированный сурдопереводчик.


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