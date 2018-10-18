После кровавой бойни в Керчи тотально проверяют школы и колледжи Бердска

Опубликован список погибших при теракте в керченском колледже
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у вас школота друг другу спины ломает, а вы не чешетесь! как спросили с директора за чп?! а-а-а-а… вот то-то!
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Директора Горобец в соседней новости с днём рождения поздравляет.
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А денег выделят на проверки, охрану и работу с молодёжью. Ещё не плохо отдельное министерство создать
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Это решение можно назвать «заметание мусора под шкаф».
Не надо быть сильно умным человеком, чтобы понять, что это очередная компания для галочки. Сводки об убитых и раненых за последнее время напоминают фронтовые! Стало дешевле похоронить, чем потратить средства на безопасность.
В этой истории в г. Керченском коледже обьединяет множество проблем:
-пропаганда насилия на экранах ТВ (более 40 програм),
-родители не знают чем живут их дети, которых воспитывают гаджеты,
-перегруженны программы обучения, у учахся накапливается синдром хронической усталости, который способствует психическим помишательствам, взаимному хамству (педагога и учителя, родителей и детей и тд
-раслоение общества на почве которого одни ведут высокомерно поотношению к другим, богатые презирают бедных, бедные богатых,
— 12 летку в школах сделали, чтоб разгрузить программу, а получилось наоборот (субботу можно было посвятить спорту, посещению музеев предприятий города, с целью профессиональной ориентации, сплоченнию коллективов и тд.
— многие учителя не удовлетворены своим денежным содержанием (несоизмеримо меньше за свой адский труд получают меньше, чем Мамаев и Кокорин) не заморачиваются изучением учащихся, не налаживают связь с семьёй, взаимодействием с родителми…
— молодёжь видит , что без денег не туды и не сюды, стараются по лёгкому срубить кушь (мечтают стать чиновниками, депутатами государственной думы, на худой конец бандитами, проститутками, ) , напрочь потеряли ориентиры…
-упразднены общественные рычаги влияния , такие как пионерия, комсомол
Можно ещё перечислять более двух десятков причин , которые ведут к приступности!
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