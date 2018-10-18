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После кровавой бойни в Керчи тотально проверяют школы и колледжи Бердска

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После кровавой бойни в Керчи тотально проверяют школы и колледжи Бердска

Усилили работу с детьми, которые стоят на учете и потенциально способны совершить неадекватные поступки. Дополнительно обследуют безопасность школ и детских садов.

18.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
После кровавой бойни в Керчи тотально проверяют школы и колледжи Бердска

В бердских школах, детских садах и колледжах пройдут тотальные проверки. Такое решение власть приняла после ЧП в политехническом колледже в Керчи, во время которого погибли 20 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В образовательных учреждениях усиливают меры безопасности, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замглавы по социальной политике Сергей Носов.

В школах и детских садах еще раз проверят работоспособность тревожных кнопок и пропускного режима, просмотрят камеры видеонаблююдения, которые есть во всех учебных заведениях Бердска, проверят безопасность пришкольных и детсадовских территорий.

Власти намерены обратить внимание не только на технические средства защиты, но и «человеческий фактор». В частности учащихся и студентов из так называемой группы риска.

-Мы работаем на усиление мер с теми детьми, которые попали в наше поле зрения, с которыми работала комиссия, которые потенциально могут совершить какие-то неадекватные поступки. Работаем по усилению режима безопасности в каждом учебном заведении. Мы просматриваем камеры видеонаблюдения. Применяем все необходимые меры, чтобы исключить любые инциденты, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Сергей Носов.


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(4) Комментариев

  1. гость

    у вас школота друг другу спины ломает, а вы не чешетесь! как спросили с директора за чп?! а-а-а-а… вот то-то! :(

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  2. Аноним

    А денег выделят на проверки, охрану и работу с молодёжью. Ещё не плохо отдельное министерство создать

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Николай

    Это решение можно назвать «заметание мусора под шкаф».
    Не надо быть сильно умным человеком, чтобы понять, что это очередная компания для галочки. Сводки об убитых и раненых за последнее время напоминают фронтовые! Стало дешевле похоронить, чем потратить средства на безопасность.
    В этой истории в г. Керченском коледже обьединяет множество проблем:
    -пропаганда насилия на экранах ТВ (более 40 програм),
    -родители не знают чем живут их дети, которых воспитывают гаджеты,
    -перегруженны программы обучения, у учахся накапливается синдром хронической усталости, который способствует психическим помишательствам, взаимному хамству (педагога и учителя, родителей и детей и тд
    -раслоение общества на почве которого одни ведут высокомерно поотношению к другим, богатые презирают бедных, бедные богатых,
    — 12 летку в школах сделали, чтоб разгрузить программу, а получилось наоборот (субботу можно было посвятить спорту, посещению музеев предприятий города, с целью профессиональной ориентации, сплоченнию коллективов и тд.
    — многие учителя не удовлетворены своим денежным содержанием (несоизмеримо меньше за свой адский труд получают меньше, чем Мамаев и Кокорин) не заморачиваются изучением учащихся, не налаживают связь с семьёй, взаимодействием с родителми…
    — молодёжь видит , что без денег не туды и не сюды, стараются по лёгкому срубить кушь (мечтают стать чиновниками, депутатами государственной думы, на худой конец бандитами, проститутками, ) , напрочь потеряли ориентиры…
    -упразднены общественные рычаги влияния , такие как пионерия, комсомол
    Можно ещё перечислять более двух десятков причин , которые ведут к приступности!

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