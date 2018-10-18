После кровавой бойни в Керчи тотально проверяют школы и колледжи Бердска

В бердских школах, детских садах и колледжах пройдут тотальные проверки. Такое решение власть приняла после ЧП в политехническом колледже в Керчи, во время которого погибли 20 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В образовательных учреждениях усиливают меры безопасности, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замглавы по социальной политике Сергей Носов.

В школах и детских садах еще раз проверят работоспособность тревожных кнопок и пропускного режима, просмотрят камеры видеонаблююдения, которые есть во всех учебных заведениях Бердска, проверят безопасность пришкольных и детсадовских территорий.

Власти намерены обратить внимание не только на технические средства защиты, но и «человеческий фактор». В частности учащихся и студентов из так называемой группы риска.

-Мы работаем на усиление мер с теми детьми, которые попали в наше поле зрения, с которыми работала комиссия, которые потенциально могут совершить какие-то неадекватные поступки. Работаем по усилению режима безопасности в каждом учебном заведении. Мы просматриваем камеры видеонаблюдения. Применяем все необходимые меры, чтобы исключить любые инциденты, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Сергей Носов.