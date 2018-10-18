Более 12 млн рублей по штрафам задолжали автомобилисты в Бердске

С начала года в работе судебных приставов находилось 16031 исполнительных производств на сумму более 12 млн рублей в отношении водителей-должников из Бердска. Окончено 11016 производств на сумму 7,5 млн рублей. Сейчас долг бердчан по штрафам ГИБДД составляет порядка 5 млн рублей.

Все еще встречаются должники, которые не знают, что у них есть штрафы, но их мало, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску бердского отдела судебных приставов Александр Федотов.

— Это люди достаточно безответственные. В наше время есть различные сервисы, где можно узнать о своих долгах. Не знает тот, кто не предпринимает никаких шагов, чтобы узнать об этом, — отметил Федотов.

По оценке судебного пристава, в последнее время снизилось количество исполнительных производств по штрафам ГИБДД на 10-15% . Федотов связывает этот факт и с доступным получением информации и с тем, что некоторые штрафы можно заплатить с 50% скидкой до обозначенного времени.

К водителям-неплательщикам судебные приставы применяют такие же меры, как и к другим должникам: арестовывают денежные средства на счетах первоначально, а уж затем проверяют имущественное положение и работают с ними дальше.

С целью выявления должников судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД проводят рейды, в ходе которых выявляют до 15 неплательщиков. Некоторые из водителей могут рассчитаться с долгом на месте. Судебные приставы берут с собой в рейд мобильные терминалы.

Порядка 10 неплательщиков, в том числе и женщины, накопили штрафов на сумму свыше 40 тыс. рублей, но оплачивать их не спешат.

На 50-летней автолюбительнице «висит» долг по штрафам ГИБДД около 44 тыс. рублей. Самый большой из них, 30 тыс. рублей, выписали за передачу прав управления техническим средством лицу, не имеющим на то права. Еще несколько штрафов — за парковку на местах для инвалидов, есть среди административных протоколов и составленные за превышение скорости.