Должность первого вице-мэра готов рассмотреть замглавы Бердска

25 июня глава Бердска Евгений Шестернин на совещании в мэрии представил Владимира Захарова в качестве своего заместителя по строительству и городскому хозяйству. О работе в новой должности, семье, политике и приоритетах в работе в интервью с «Курьер. Среда. Бердск» поделился заместитель главы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

-Владимир Николаевич, почему вы согласились стать вице-мэром Бердска?

-Предложение стать заместителем главы для меня стало в достаточной степени неожиданным. Я рассчитывал еще достаточное время отработать в управлении ЖКХ города. Я прошел пять циклов этой работы и мне уже стало понятно и достаточно комфортно работать в этой сфере. Было большое желание развить свои знания и навыки. Но поступило предложение возглавить направление в целом городского хозяйства. Плюсом еще решили объединить два депутатских направления в одно, с должности первого заместителя отдали несколько отделов на мною занимаемую должность. Это большая нагрузка, но меня это особо не пугало. Работая в ЖКХ, мне приходилось работать по 12-14 часов.

Мое согласие уйти на новую должность было мотивировано тем, что это была просьба главы города. Глава города посчитал, что опыт мною накопленный в сфере ЖКХ, пригодится. Я для себя принял очень трудное решение. Мне было понятно, что я буду вынужден сдать мандат депутата городского совета. Уйти с должности председателя комитета по законности и правопорядку. Лишиться всех возможностей работать в фронте общественной работы. Я ведь этим всегда занимался, еще со школы.

Я понимаю, что в какой-то степени я подвел тех людей, которые мне поверили и второй раз избрали меня на выборах депутатов. Но решение было принято, хоть и не сразу. Я долгое время сомневался, больше месяца обдумывал это предложение. Я понимал, что весь свой потенциал мне придется бросить на эту работу. Должен был осознать: а справлюсь ли я с этой работой? Поэтому некоторое время была пауза в этом решении. Я сомневался, стоит ли уходить с УЖКХ, снимать значок, расставаться с избирателями. Уходить в крупнейшее направление администрации.

Я возглавил направление, в которое вошли строительство, городское хозяйство, транспорт, земельные отношения. О принятом решении сейчас не сомневаюсь — работа интересная, работы очень много. Но ни в коем случае круг избирателей, который был со мной 8 лет, не останется без внимания. Я все наказы, которые брал, доведу до конца. Бердчане могут на меня рассчитывать, могут обращаться ко мне так , как будто я еще депутат горсовета. Любая помощь мною будет оказана и все наказы , которые я брал — будут выполняться.

-Вы оставили свой пост депутата избирательного округа. Как вы считаете, что вы не успели сделать и чем гордитесь?

-Гордиться я ничем не хочу. Главная моя задача — это выполнение наказов избирателей. Максимально, что было возможно, я это сделал, а люди пусть это оценят. Не все наказы удалось выполнить. Прошло только два года с последних выборов. Но мы наказы постараемся выполнить совместно с управлением ЖКХ Бердска.

-Как ваша семья восприняла переход в новую должность? Одобряли ли ваш выбор в семье?

— Работая руководителем с 26 лет, семья постоянно была в курсе моего стиля работы — я всегда достаточно длительное время проводил на работе. Работал в производственной сфере 18 лет, а это достаточно интересная и тяжелая работа. Об этом все знают. Семья-то особо меня дома не видела, к сожалению. Работая в УЖКХ тоже очень большая нагрузка была и в семье ничего не изменилось, по большому счету. Стиль моей работы не поменялся с времен производства. Семье приходится терпеть, но в любую свободную минуту, которая у меня есть, я стараюсь проводить время с детьми. У меня их трое и каждый требует внимания.

-Какие задачи вы, как управленец, ставите перед собой в новой должности?

-Моя главная стратегическая задача — это эффективность в работе. Как экономическая, так и морально-политическая. Решения, которые принимаются здесь, должны быть эффективными. Мы только тогда можем сказать, что не даром работаем, когда нам будет удаваться принимать больше эффективных решений. Это касается и финансовой сферы и силы контроля за расходами бюджетных средств. Мы должны вкладывать рубль и требовать от учреждений как можно больше отдачи. Это главное направление, в котором я буду работать.

Нужно принимать такие решения, которые будут способствовать росту экономики, занятости населения, налогооблагаемой базы. Это единственное направление, которое я буду навязывать своим сотрудникам. Об этом я в администрации заявил. Важно не просто «отбывать номер», а принимать эффективные решения. Например, содержать городские территории большего качества, но за меньшие деньги. Думать надо над этим. Бюджет тоже не бескрайний, он имеет ограничения.

-В ваше работу входит управление землей. Много коррупционных дел в этой сфере было раскрыто за последние пять лет. Уверенно ли вы чувствуете себя в этой сфере, доверяете ли своим сотрудникам?

-По земельным вопросам в крайнее время к администрации были вопросы у правоохранительных органов. Но принцип моей работы и в ЖКХ и производстве был такой — мы работаем на результат и для людей. Больше меня в моей работе ничего не интересует, по большому счету. Свой принцип я явил коллективу, который сейчас находится в русле моего кураторства. Они, в принципе, согласились с моими рассуждениями, что все должны быть патриотами города. Его интересы и интересы бердчан мы должны прежде всего соблюдать. Когда ты идешь и работаешь в этом направлении, ты начинаешь ощущать себя хозяйственником города. Начинаешь принимать решения, которые идут на пользу обществу. Благодаря этим решениям ты себя и чувствуешь в безопасности. Сомнительные схемы мне давно никто не предлагал и надеюсь, предлагать не будут.

Доверия к своим сотрудникам у меня на 100 %. Я на них рассчитываю, на их профессионализм. И если мы будем решения принимать исходя из интересов горожан и хозяйственных интересов города, будем думать над тем, что мы принимаем, тогда у нас будет результат в работе.

-Как вы оцениваете уровень компетенции ваших подчиненных?

-В целом коллектив, который работает по моим направлениям, полностью меня устраивает. Мы вместе будем учиться решать те проблемы, которые нам диктует жизнь. Достаточно молодые сотрудники, конечно. Может что-то в плане жизненного опыта им не достает, но будем учиться быть дипломатичным, отрабатывать взаимодействие с общественными организациями, предпринимателями и гражданами. Каждый должен знать, что интересы горожан и налогоплательщиков превыше всего. Моя задача — принимать решения полагаясь на закон, здравый смысл и развитие экономики города.

-Существует ли кадровый голод в ведомстве и отделах вашего подчинения?

-Можно голодать избавляясь от лишнего холестерина, а можно голодать, например, как в Собиборе. Вакантные места есть. Если брать в целом кадровую политику нашего учреждения, скажу вам открыто, работая даже в ЖКХ, в достаточной степени было видно, что хороших технических специалистов на рынке труда достаточно немного. У нас в плане образования был крен в свое время. В 1990-2000 года больше получали гуманитарное образования. В той сфере, которую я сейчас возглавляю работают дорожники, строители, градостроители. В общей картине вижу и, это не секрет, так по всей стране, здесь есть проблема. Но это системная проблема всей страны, а не города Бердска.

-Как вы считаете, в Бердске должна быть должность первого заместителя главы города? Вы бы согласились занять этот пост ?

-Мое мнение здесь может для кого-то и важно. Но важно то, что депутаты утвердили структуру администрации, где присутствует должность первого заместителя главы. Я солидарен с советом депутатом, в частности со всеми фракциями, которые входят в совет. Это было единодушное мнение о том, что действительно первый заместитель по своему статусу в области и городе Бердске должен быть. Человек, который займет эту должность должен знать, что он принимает решения не как заместитель главы, а как первый заместитель. Для иерархии и эффективности работы администрации города, в котором живет около 110 тысяч человек, считаю, что эта должность должна быть. Если мне это предложение поступит, то я буду готов его рассмотреть.

-Владимир Николаевич, допускаете ли вы, что когда-нибудь займете пост главы Бердска?

-Работая в управлении ЖКХ города Бердска и сейчас заместителем главы по городскому хозяйству и строительству, я как-то не задумывался об этом. Работы столько много, что головы трудно поднять. Есть такое выражение — работал как раб на галерах. В принципе, хорошее сравнение. Честно даже никогда не задумывался о своих кадровых и карьерных перспективах. Есть такая пословица — делай, что должен и будь, что будет. Нужно выполнять эффективно свою работу, которую тебе доверил глава города и горожане. А там уже найдется кому и какое принять решение. Об этом я не задумывался, а вот как выполнить свою работу качественно — об этом думаю постоянно.

-С вашей точки зрения, глава должен избираться или назначаться?

-Я сейчас получаю третье образование, учусь в российской академии народного хозяйства и госслужбы, по направлению муниципального и государственного управления. Одним заданием, которое мне приходилось выполнять был вопрос: должны выбирать или назначать губернатора. Анализируя всю работу городского корпуса за последние 20 лет, я пришел к выводу, что выборы тоже не панацея. Например, во Владивостоке приходили к власти местные элиты, которые имели плотные связи с криминалом. Да, они выигрывали выборы, используя для этого свои немалые ресурсы. Тогда получалась некорректная ситуация. Разве это надо горожанам? В данный момент принято решение о назначении губернатора. И действительно, произошла ломка: в некоторых случаях местная криминальная элита отстранена от управления областями и краями. На мой взгляд, было сделано правильное решение.

Легко рассуждать как нужно командовать армией, а не взводом. Те, кто руководят сейчас страной, принимают решение исходя из тех ситуаций, о которых мы не знаем. Сейчас принято решение, что мэр избирается на основе конкурса совета депутатов. Я считаю, что это одно из правильных решений. Что будет завтра посмотрим. Губернатора мы стали выбирать после 15 лет назначения. Мы живем в той системе координат, которые нам предложило руководство страны. На данный момент это оптимальная конфигурация. Жизнь развивается динамично и наша страна достаточно молодая в плане демографических устоев. Конечно, хотим всего и сразу, но мы другие по сравнению с менталитетом других стран.

-Были ли нарекания в адрес реализации программ «Комфортная городская среда и «Безопасные городские дороги» со стороны области или федералов?

-Управление ЖКХ — единственное направление, которое в Бердске реализуют федеральные программы. Больше никто в Бердске их не реализует. Это колоссальная ответственность. Критерии к исполнению этих программ высоченные. Люди не задумываются, какие проверки проходит управление ЖКХ, чтобы реализовать эти программы.

В 2018 году по обеим программам, это и показал визит вице-губернатора Новосибирской области Сергея Сёмка, мы являемся лидерами по этим работам по качеству и срокам. Сейчас будет массовая проверка и Росдорнии технологии, контрольно-счетной палаты области, управления области и прокуратуры. Там где федеральные деньги — там масса проверок. Думаю, что мы все проверки выдержим.

-Что, с вашей точки зрения, вам удалось сделать за годы правления в управлении ЖКХ города? Что не удалось?

-Мы поставили перед собой задачу, изменить имидж управления ЖКХ, который был сформирован в головах СМИ и жителей города. Люди думали, что это какая-то черная дыра, которая живет в своем мире. Мы стали проводить максимально открытую политику. Это возымело свой результат — нам поверили. Мы превратились в управление, с которым можно иметь дело и горожанам и разным структурам.

Нам удалось доказать городским властям о необходимости увеличения бюджета УЖКХ. Мы практически удвоили бюджет УЖКХ. Отсюда и новая программа, которую мы разработали, благоустройство дворовых территорий, освещение частного сектора. Ощебенять стали частный сектор. Этого ведь не было. Мы очень прибавили в ямочном ремонте. Раньше делали по 2 тысячи квадратных метров, а сейчас по 20. Люди видят эту работу.

Сейчас, считаю, УЖКХ занимает достаточно авторитетное место среди управления города. Уверен, что руководители управления приумножат сделанное. Это будет наша совместная работа. Сейчас стоит вопрос об увеличении содержания города. Нужна новая техника, люди и новые способы работы. Будем отстаивать и доказывать наши предложения. Хочу заверить бердчан, что я знаю все проблемы города. Мы постараемся методично, упорно идти по пути их решения. Ничего не бывает сразу. Мы тоже хотим ускориться, но есть определенные причины, почему нельзя делать все сразу. Но вектор, который выбран в городском хозяйстве, направлен на то, чтобы улучшить благополучие бердчан.

-Какие советы или пожелания в работе вы можете дать нынешнему директору управления ЖКХ?

-Главное, за любыми решениями видеть человека. Если это будет, то и будет легче работать. И отношение со стороны бердчан будет другое. Легко отмахнуться, но лучше идти по тому пути, что выполнять просьбы жителей нужно.Необходимо любить свою работу и город.

От редакции: В интервью Владимир Захаров отвечает на личные вопросы. Мы пошли ему на встречу и закрыли комментарии.