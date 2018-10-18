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Медведев: торговую войну объявили России санкциями против банков

По словам премьера, российская экономика способна адаптироваться к любым формам давления.

18.10.2018 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Медведев: торговую войну объявили России санкциями против банков
Американские санкции против российского банковского сектора следует считать объявлением торговой войны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Euronews. Он назвал такие ограничения «наиболее тяжелыми». При этом глава правительства отметил, что Москва в состоянии преодолеть такое давление.

«У нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления. Вопрос только в том, зачем это надо. Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок», — сказал Медведев в интервью, полный текст которого опубликуют 18 октября.

Премьер отметил, что в Москве понимают причины, почему против России идет целенаправленная кампания, но подчеркнул, что давление никак не сможет повлиять на российскую позицию.

Он подчеркнул, что в США используют взаимоотношения с Россией в качестве инструмента во внутриполитических разборках. По его словам, такая же ситуация сложилась в европейских странах.
«Эта антироссийская кампания в 90% из ста преследует абсолютно внутриполитические цели: сохраниться у власти, сформировать правительство, добиться еще каких-то результатов», — сказал Медведев.

Эскалация торговых войн
В сентябре премьер-министр отмечал, что бюджетная политика России должна учитывать вызовы эскалации торговых войн в мире.

«Сейчас эта тема модная. Буквально одним движением руки или с записи в Twitter начинается», — сказал Медведев.

Он отметил, что есть и другие вызовы в мировой экономике, в том числе решения в денежно-кредитной политике ряда стран, текущие финансовые условия на мировых рынках капитала.

Глава правительства добавил, что России нужна сдержанная бюджетная политика.

Он подчеркнул, что нельзя «растерять того, что мы сумели создать за последние годы, и что позволило нам в конечном счете выйти на национальные проекты.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Вадим

    Россия объявила гибридную мировую войну демократической цивилизации.
    Цивилизация очень долго не хотела в это верить отказываясь систематизировать действия РФ по всему миру.
    Теперь как-то аккуратно начинает реагировать.
    Чего тут неожиданного?
    Разве что то, что они терпели все эти годы надеясь умиротворить агрессора…..
    Видимо, дошло до людей, что ничего с умиротворением не выйдет хорошего….. 8)

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