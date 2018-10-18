Повысят акцизы на бензин с 1 января не по просьбе ФАС

Федеральная антимонопольная служба не обращалась в правительство с предложением сохранить уровень акцизов на топливо в 2019 году на текущем уровне, сообщил представитель ведомства ТАСС.

«Мы предложений в правительство не направляли [о сохранении уровня акцизов]. Речь идет о предложениях, которые были сделаны ранее. Соответственно они уже не поддержаны правительством и неактуальны», — сообщил ТАСС представитель ФАС.

Ранее пресс-служба ФАС со ссылкой на начальника управления контроля топливно-энергетического комплекса Дмитрия Махонина сообщила, что ведомство внесло предложение в правительство о том, чтобы не повышать акцизы на бензин и дизтопливо с 1 января 2019 года, чтобы снизить давление на розничные цены.

Усилия ФАС по сдерживанию цен на топливо заключаются в применении мер «по увеличению ликвидности биржевых торгов, по снижению влияния на формирование цены перепродавцов, по увеличению поставок нефтепродуктов на внутренний рынок за счет увеличения его производства, а также снижения экспорта». «Реализация данных мер будет способствовать поддержанию стабильности на рынке нефтепродуктов в параметрах ранее принятых правительством решений по налогам, в том числе уровню акцизов на нефтепродукты», — добавили в среду в ведомстве.

В этом году акцизы должны были поднять дважды, но из-за скачка цен на топливо правительство РФ с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. рублей и 2 тыс. рублей с тонны соответственно до конца 2019 года, а также отказалось от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля этого года. С 1 января 2019 года предусматривается повышение акцизов на бензин с 8213 до 12 тыс. 374 рублей за т, на дизельное топливо — с 5665 до 8541 рубль за т. Основная часть топливных акцизов поступает в региональные бюджеты.

В январе 2019 года регионам перечислят 86,65% поступлений, а с 1 февраля и до конца 2019 года федеральный бюджет будет получать 41,9%, остальное достанется регионам.

Источник: ТАСС