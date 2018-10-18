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Ешьте макарошки: Предложенные экс-министром 3500 рублей на еду приняли депутаты Саратова

Саратовская дума повысила прожиточный минимум пенсионера до 8278 рублей. Преемница уволенного министра пояснила, что все расчеты верны.

18.10.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Ешьте макарошки: Предложенные экс министром 3500 рублей на еду приняли депутаты Саратова

Экс-министр труда Наталья Соколова заявила, что пенсионеры могут питаться на 3,5 тыс. руб. в месяц, покупая «макарошки» и обходясь без мяса

Депутаты Саратовской областной думы поддержали законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионера на 288 рублей. «И. о. министра занятости, труда и миграции области Наталия Кривицкая объяснила, что все расчеты производятся на основе стоимости на товары и услуги, зарегистрированной в данном периоде»,— сообщает пресс-служба думы.

Видео предыдущего обсуждения законопроекта ранее было опубликовано на YouTube и вызвало общественный резонанс. Согласно обсуждаемым поправкам, с 1 января 2019 года величина прожиточного минимума пенсионера должна увеличиться с 7990 руб. до 8278 руб, что на 3,6% или 288 руб. выше нормы 2018 года. На продукты питания из этой суммы заложено около 3,5 тыс. руб, передает  Ъ.

Депутат Николай Бондаренко (КПРФ) в рамках предыдущего обсуждения поправок пытался убедить министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталью Соколову увеличить прожиточный минимум на большую сумму.

Соколова тогда заявила, что пенсионеры могут питаться на 3,5 тыс. руб. в месяц, покупая «макарошки» и обходясь без мяса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Она утверждала, что может составить на эти средства «сбалансированное питание». По ее словам, на эту сумму «прожить можно», если ходить «в магазины со скидками». Из-за скандала губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил  Соколову в отставку.


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(1) Комментарий

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    Баба удалено, держи язык за зззубами.

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