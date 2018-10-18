Три новых автобуса купят для перевозки пассажиров в Бердске

Новые автобусы уже в начале следующего года выйдут на линию в Бердске.

Как доложила на совещании чиновников 15 октября начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина, Бердск готовится к обновлению подвижного состава на муниципальных автобусных маршрутах по регулируемым тарифам.

Начиная с весны текущего года бердский отдел транспорта и дорожного хозяйства ведет активную работу с министерством транспорта Новосибирской области по включению в программу по софинансированию покупку нескольких новых автобусов.

— Основным условием включения в программу является приобретение низкопольных транспортных средств, адаптированных для перевозки маломобильных групп населения. Данный вопрос поднимался на рабочем совещании по доступной среде с инвалидами-колясочниками, — отметила Нятина.

Вхождение в программу позволит обновить муниципальный подвижной состав и в целом улучшить качество транспортного обслуживания населения, отметила Надежда Валерьевна.

Сейчас уже решается вопрос, будет реализована данная программа в этом году или в 2019 году, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Нятина. Но она предусматривает наличие контрактов, заключенных в 2018 году.

— Мы должны запустить аукционы в текущем году, чтобы получить деньги из местного бюджета, субсидию от 50 до 70%. Но реальная поставка автобусов, скорее всего, будет в начале следующего года, — уточнила Нятина.

Заявка на софинансирование есть, сумма определена — 6,5 млн рублей. Теперь остается согласовать, какие модели автобусов приобретать. А для этого необходимо учитывать удобство для пассажиров, приемлемость для города и другие нюансы.

При приобретении низкопольных автобусов область может дополнительно добавить еще 10%.

— В прошлом году закупили семь автобусов ПАЗ Вектор NEXT. Автобус красивый и комфортабельный. Но у этой модели есть проблемы по техобслуживанию. У нее достаточно дорогие запчасти по сравнению с другими и не все имеются в наличии, — объяснила Надежда Валерьевна.

По данной программе софинансирования Бердск сможет приобрести два-три автобуса, которые выйдут на линию уже в начале 2019 года, подчеркнула Нятина.

По словам руководителя бердского автотранспортного предприятия (БАТП) Елены Бороздиной, на городские маршруты ежедневно выходят 22 автобуса. Восемь из них новых, остальные имеют естественный износ.

— Парк нужно обновлять полностью. И плюс иметь резерв. На сегодняшний день с учетом дачных маршрутов нам нужно иметь порядка 35 автобусов. То есть еще 27 новых. Это был бы идеальный вариант, который позволил бы работать без сходов, не терять рейсы. И в первую очередь, это было бы очень удобно для пассажиров. К тому же, у предприятия сократились бы затраты на ремонт. А если бы еще и увеличить общую долю муниципального предприятия по пассажирским перевозкам, то тогда интервал ожидания муниципального автобуса может сократиться до 5 минут, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Бороздина.

С 15 октября закрылся дачный сезон. Все автобусы, курсировавшие до садовых обществ, подлежат ремонту. Практически до всех СНТ отсутствуют нормальные дорожные условия, автобусы на этих дорогах просто убили, заверила Елена Викторовна. До весны по графику дачный пассажирский транспорт будет проходить капитальный ремонт.

— На ремонт одного автобуса, полного восстановления, начиная от металла и заканчивая салоном, уходит порядка полутора месяцев. Кроме того, у нас был очень печальный опыт. Мы восстановили автобус, где был абсолютно новый салон, сиденья обтянуты синим велюром. За полгода дачники «уделали» салон так, что его теперь нужно менять, — привела пример директор БАТП.