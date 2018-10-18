Обвиняемая за мемы в экстремизме Мария Матузная уехала из России

Опубликован список погибших при теракте в керченском колледже
Локоть: 100 млн рублей стоит второй тур выборов мэра Новосибирска
Отрицает кражу 2 млн рублей у врача-онколога мать мошенника в Бердске
Должность первого вице-мэра готов рассмотреть замглавы Бердска
Новогодний разогрев: спинка у золотой свинки уже чешется!
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Глухие пожилые люди адаптируются в спеццентрах Новосибирской области
Более 12 млн рублей по штрафам задолжали автомобилисты в Бердске
Ешьте макарошки: Предложенные экс-министром 3500 рублей на еду приняли депутаты Саратова
После кровавой бойни в Керчи тотально проверяют школы и колледжи Бердска
Всё правильно сделала
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побыстрее бы все неадекваты свалили из РФ!
Ну а украине остается пожелать удачи: непросто это когда жители неадекватны
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