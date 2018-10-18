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Подвергся пыткам и был обезглавлен саудовский журналист

СМИ: на одной из аудиозаписей, сделанной во время убийства, саудовский генконсул якобы просит расправиться с Хашкаджи за пределами диппредставительства.

18.10.2018 Фото: REUTERS/Osman Orsal Нет комментариев
 
Подвергся пыткам и был обезглавлен саудовский журналист

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи подвергся пыткам и был обезглавлен внутри генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. С таким утверждением выступила в среду турецкая проправительственная газета Yeni Safak, ссылающаяся на изученные ее сотрудниками аудиозаписи, которые были сделаны во время убийства журналиста.

Газета пишет, что внутри консульства Хашкаджи подвергся «жестоким пыткам». Ему отрезали пальцы во время допроса, а затем обезглавили.

Отмечается, что есть «большое количество аудиозаписей убийства». На одной из них саудовский генконсул Мухаммед Ибрагим аль-Утейби якобы просит расправиться с Хашкаджи за пределами диппредставительства и «не навлекать на него беду». На другой записи аль-Утейби якобы произносит следующую фразу: «Если хочешь остаться в живых по приезде в Саудовскую Аравию, замолчи».

Официально эта версия пока не получила подтверждения или опровержения со стороны турецких властей.

Хашкаджи, известный критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

О том, что версия убийства рассматривается турецкой полицией в числе основных, 6 октября сообщило агентство Reuters. До сих пор со стороны Эр-Рияда на этот счет поступали только опровержения.

Источник: ТАСС


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