Таксистов обяжут страховать пассажиров на 2 млн рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении легковых такси в систему обязательного страхования ответственности перевозчиков. Проект документа внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Сергеем Жигаревым (ЛДПР) и Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»).

Как следует из законопроекта, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.

Такси — единственный вид пассажирского транспорта, который не попадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). В результате пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, согласно которому максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей, в то время как по закону об ОСГОП — 2,025 млн рублей.

Предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, на сколько подорожает поездка в такси в результате принятия законопроекта, Сергей Жигарев сказал: «От 50 копеек до 1,5 рублей, мы считали».

Планируется, что закон вступит в силу спустя год после официального опубликования, а в течение 60 дней после вступления в силу перевозчики должны будут застраховать ответственность.

Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект свои решением от 12 июля. При этом комитет по транспорту ранее рекомендовал Госдуме отклонить законопроект, из-за чего его рассмотрение было перенесено с весенней сессии 2018 года на осеннюю.

«Мы увидели в этом законе, что пассажир все-таки не полностью защищен от вопросов, которые сегодня есть в области пассажирских перевозок, особенно в правилах перевозки пассажиров. Поэтому мы договорились так, что, принимая основную концепцию в первом чтении, во втором чтении данный законопроект будет рассматриваться в пакете с законом о легковом такси, над которым сегодня работает комитет по транспорту и строительству — к которому сегодня очень много вопросов начиная с понятия «агрегатор» и заканчивая заказом такси», — сказал глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

«Мы сегодня видим, что заказы своевременно осуществляются, но никто не занимается доходной частью. Никто не занимается сегодня режимом труда и отдыха легкового такси, водителей. Поэтому понимая, что этот закон должен, в первую очередь, работать на пассажира, а не на страховщика, который там будет какую-то сумму денег иметь, мы принимаем такое решение. В первом чтении его (проект закона) сегодня рассмотрим, а дальше создаем комиссию и рабочую группу и работаем по пакету этих законов и будем выносить, скорее всего, его в 2019 году, потому что все равно коллеги из наших партий оппозиционных просят, чтобы он вступил в силу не ранее, чем через год», — подчеркнул Москвичев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил важность социальной защиты граждан при использовании любых видов транспорта. «Современный рынок такси активно развивается, но вместе с популярностью этого вида транспорта растет и количество аварий с его участием», — сказал он.

Володин напомнил, что законодательной инициативой предлагается обязать перевозчиков такси — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — страховать свою ответственность на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, по аналогии с другими видами транспорта.

«В настоящее время все, на что может рассчитывать пострадавший пассажир такси, — это компенсация по ОСАГО владельца транспортного средства, составляющая максимум 500 тысяч рублей, — уточнил председатель Госдумы. — Между тем выплата в случае причинения вреда жизни пассажиров автобусов или троллейбусов составляет 2 млн рублей».

«Важно обеспечить равные права наших граждан и их социальную защиту при использовании всех видов транспорта», — подчеркнул Володин.