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Хлопают в ладоши при приземлении самолетов жители России

27% посетовали, что их больше всего раздражает теснота, когда мало места между рядами и не помещаются ноги. Детский плач в салоне лишает спокойствия 21% авиапассажиров.

18.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Хлопают в ладоши при приземлении самолетов жители России

В салоне самолета тесно

Аплодисменты после посадки — это способ сказать пилоту «спасибо, посадка была мягкой» или раздражающая привычка некоторых пассажиров? Сервис путешествий Туту.ру выяснил у путешественников, как они относятся к этой традиции. В опросе приняли участие более 5 тысяч человек.

Мы спросили: «Хлопаете ли вы в ладоши, когда приземляется самолет, в котором вы летите»? Большинство (53%) ответили, что хлопают в ладоши. Из них 37% хлопают всегда и для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку. 15% признались, что хлопают, когда есть настроение.

Четверть (26%) заверили, что сами не хлопают, но ровно относятся к аплодисментам остальных пассажиров. А 22% оказались противниками этой традиции: сами не хлопают и раздражаются, когда это делают другие пассажиры.

Данные опроса «Вы хлопаете в ладоши, когда приземляется самолет, в котором вы летите?»:

— 37% — да, всегда. Так я благодарю пилота за мягкую посадку;

— 15% — хлопаю, если есть настроение;

— 26% — сам не хлопаю и ровно отношусь к аплодисментам остальных пассажиров;

— 22% — никогда не хлопаю и меня раздражает, когда это делают другие.

Ранее Туту.ру спрашивал у путешественников, что их больше всего раздражает во время перелета. Тех, кому в полете что-то не нравится, оказалось 87%. Только 13% пассажиров ничего не раздражает, и они спокойно ко всему относятся. Почти треть опрошенных (27%) посетовали, что их больше всего раздражает теснота, когда мало места между рядами и не помещаются ноги. Детский плач в салоне лишает спокойствия 21% пассажиров.

16% раздражаются, когда впереди сидящий пассажир до предела откидывает кресло. Чуть меньше (10%) не по себе, если сосед по креслу вторгается в личное пространство и занимает общий подлокотник. Если другие пассажиры начнут выпивать и (или) буянить — это выведет из себя 7% опрошенных. По 3% набрали такие «раздражители», как «отсутствие питания (или плохое питание) на борту» и «когда в салоне слишком душно или холодно».


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