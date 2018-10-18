128 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска

В январе – сентябре в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 357,3 млрд рублей (103,3% к соответствующему периоду 2017 года) или 128,1 тыс. рублей на одного жителя области.Об этом в среду сообщил Новосибирскстат.
Среди регионов СФО по объему оборота область занимает второе место (после Красноярского края – 385,3 млрд. рублей), в расчете на душу населения – третье место после Красноярского края (134 тыс. рублей) и Республики Бурятия (130 тыс. рублей).
В январе – сентябре 2018 года основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 59,8% (в январе – сентябре 2017 года – 56,1%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли составила 1,2% (в январе – сентябре 2017 года – 1,4%).
Структура оборота розничной торговли по видам товаров на протяжении последних лет существенно не менялась. В январе – сентябре 2018 года на непродовольственные товары приходилось 53,4%, на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 46,6% (в январе – сентябре 2017 года 53% и 47% соответственно).
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«128 тыс. рублей за 9 месяцев»
получается в среднем 14,2 тысячи только на продукты на КАЖДОГО жителя.
А говорят живем плохо
Для нашей семьи примерно то на то и выходит.
Знаю тех кто тратит больше, и тех кто меньше.
Так что вполне верю в такие цифры, которые кстати показывают что вполне нормально все.
1 4
Я со своей пенсии трачу по 3 тыс на продукты .Кто сьел за меня на 100000 тыс?????????????
1 1
Я)
1 0
интересно какая доля из этой суммы приходиться на алкоголь и табак.
0 1
какая разница?
в любом случае это означает что покупают вовсе не только необходимые продукты.
А тратят на сыр дорогой, тортики или вискарик — это детали
0 0