128 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска

В январе – сентябре в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 357,3 млрд рублей (103,3% к соответствующему периоду 2017 года) или 128,1 тыс. рублей на одного жителя области.Об этом в среду сообщил Новосибирскстат.

Среди регионов СФО по объему оборота область занимает второе место (после Красноярского края – 385,3 млрд. рублей), в расчете на душу населения – третье место после Красноярского края (134 тыс. рублей) и Республики Бурятия (130 тыс. рублей).

В январе – сентябре 2018 года основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 59,8% (в январе – сентябре 2017 года – 56,1%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли составила 1,2% (в январе – сентябре 2017 года – 1,4%).

Структура оборота розничной торговли по видам товаров на протяжении последних лет существенно не менялась. В январе – сентябре 2018 года на непродовольственные товары приходилось 53,4%, на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 46,6% (в январе – сентябре 2017 года 53% и 47% соответственно).