КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
продам
продам
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Не станет никогда государственным лесхоз Бердска

Подвергся пыткам и был обезглавлен саудовский журналист

ЧП: Ступень ракеты не так собрали

Шестой «Педагогический круиз» для учительского роста пройдет в Бердске

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

128 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска

Жестами споют и прочитают стихи глухонемые на Сибирском фестивале в Бердске

Хлопают в ладоши при приземлении самолетов жители России

34% американцев считают Россию врагом

Погибли годовалый и 3-летний дети по вине матери на пожаре в Новосибирской области

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


128 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска

Оборот розничной торговли с начала 2018 года составил 357,3 млрд рублей в Новосибирской области.

18.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
128 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска

В магазинах Бердска всегда полно покупателей

В январе – сентябре в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 357,3 млрд рублей (103,3% к соответствующему периоду 2017 года) или 128,1 тыс. рублей на одного жителя области.Об этом в среду сообщил Новосибирскстат.

Среди регионов СФО по объему оборота область занимает второе место (после Красноярского края – 385,3 млрд. рублей), в расчете на душу населения – третье место после Красноярского края (134 тыс. рублей) и Республики Бурятия (130 тыс. рублей).

В январе – сентябре 2018 года основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 59,8% (в январе – сентябре 2017 года – 56,1%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли составила 1,2% (в январе – сентябре 2017 года – 1,4%).

Структура оборота розничной торговли по видам товаров на протяжении последних лет существенно не менялась. В январе – сентябре 2018 года на непродовольственные товары приходилось 53,4%, на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 46,6% (в январе – сентябре 2017 года 53% и 47% соответственно).


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Не станет никогда государственным лесхоз Бердска Подвергся пыткам и был обезглавлен саудовский журналист Оставшийся без дома погорелец вынужден выпрашивать свою зарплату у работодателя в Бердске

(5) Комментариев

  1. Аноним

    «128 тыс. рублей за 9 месяцев»
    получается в среднем 14,2 тысячи только на продукты на КАЖДОГО жителя.
    А говорят живем плохо :)

    Для нашей семьи примерно то на то и выходит.
    Знаю тех кто тратит больше, и тех кто меньше.
    Так что вполне верю в такие цифры, которые кстати показывают что вполне нормально все.

    Thumb up 1 Thumb down 4

  2. Аноним

    Я со своей пенсии трачу по 3 тыс на продукты .Кто сьел за меня на 100000 тыс?????????????

    Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Аноним

    интересно какая доля из этой суммы приходиться на алкоголь и табак.

    Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      какая разница?
      в любом случае это означает что покупают вовсе не только необходимые продукты.
      А тратят на сыр дорогой, тортики или вискарик — это детали

      Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика