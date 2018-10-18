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Конкурс «Бердская красавица-2019»
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шёл 2017 год…
17 2
да уже лет 5-6 подряд так.
В конце ноября подведение итогов, потом фотосессия у победительниц и в декабре календарь на следующий(!) год.
После подведения итогов(ноябрь) сразу же объявляется новый конкурс. Например, «2019» продлится до ноября 2018 и в декабре будет календарь с красавицами на 2019 год.
Отсюда и название.
5 11
А почему только женщины?
17 6
Конкурс для мальчиков надо на календарь влупить ?
9 3
Даёшь конкурс Бердский красавец!!!
66 7
Так Шестернин же! Не?
Его «бердским красавцем» назначили вроде?
4 4
Зина,что же вы так голову запрокинули? У меня аж шея затекла рассматривать.
10 3
указывайте хоть возрастные рамки чтоли….ну что это….
28 5
женщина в любом возрасте может быть блистательной.
Меня, например, восхищает Моника Белуччи в свои 53.
Думаю, вряд ли бы кто-то отказался от бердского календаря с ней
17 12
Самое то Моника Белуччи была в 36 лет, в фильме «Малена», например. Сейчас как-то подсдала. Руки всё же выдают возраст, и шея.
Говорили ей: Не связывайся с Исмаиловым!
7 2
согласна, тетенек надо отсортировывать
14 1
Вот все хорошо, все понимаю, красота там и прочее. Но вот почему-то не нравиться когда дамы накачивают губы. Сразу напоминают то ли утенка, то ли Гуинплена. Или это только мне так видится.
40 1
Не только Вам). Мне, как женщине, их представленных выше нравятся Карькова и Ильина.
4 6
Сейчас модно стало накачивать верхнюю губу как у Симпсонов
9 0
Работа фотографов очень слабая. Единственное удачное фото — портретный снимок Ирины Беляцкой. ИМХО, канеш!
7 2
фотографии присылают сами участницы.
5 0
Несовершеннолетних детей уберите из статьи. Ну или заретушируйте их лица.
11 2
все приславшие фото, дают согласие на публикацию. За несовершеннолетних- родители.
По опыту предыдущих, несовершеннолетние идут вне конкурса. Максимум- зрительские симпатии.
1 1
Одни и те же лица каждый год
14 0
Лунева и Маташкова — вот бердчанки, а остальные , просто как из-под принтера. Раньше губы были теперь брови.. и лица какие-то .. ну .. одинаковые что-ли..
3 5
Все девушки по своему хороши. Если бы нужно было поставить галочку, я бы долго мучился. Выбрал бы Филимонову. Славянская внешность что ли))) Как то она больше ассоциируется с девушкой в ромашковом венке у реки. Гордо выглядит. Лаптева тоже яркая, но по своему, она няшная, это её выделяет. У всех своё, у кого то глаза, у кого то фигура лучше. Сложно. Вообще считаю что такие конкурсы не правильные. Идеал красоты формируется мнением толпы, а мнение толпы зависит от информационного поля и исторической данности той или иной национальности и семейных дел, тобишь воспитания и образа жизни. Нельзя унифицировать. Так что все красивые. А вообще говорят «с лица воды не пить»… Главное что бы человек был хороший.
3 2
А все ли фото, присылаемые участницами, участвуют в конкурсе?Понятно, что не все публикуются…В каждой девушке своя красота, это бесспорно.
2 0
Беляцкая очень красивая, даешь первое место.
0 2
Это скорее конкурс фото.
Некоторые фото повторяются из года в год. Интересно, сколько же лет оригиналам? Хотя тут и с постом не лады. Пост, вроде, новый, а комменты старые 17-го года.
2 0
В ноябре 2017 запущен конкурс.
Какие проблемы с комментами от 2017 года могут быть?
0 1
Да ёлы-палы!
2 0
а где фото топлес ?
1 0
Тогда уже сразу НЮ.
0 0
в условиях конкурса этого пункта нет(и, надеюсь, не будет), соответственно фото топлес отсутствуют.
0 0