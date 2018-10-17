Погибли 10 человек при взрыве в колледже в Керчи

Взрыв прогремел в столовой. Около 50 ранены, 20 из них госпитализированы. Причины выясняют. Говорят о взрыве газа, хотя здание не газифицировано.(ВИДЕО)
17.10.2018Фото: Скриншот с видео ВКонтакте4 коммент.
Здание разрушено взрывом
В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, заявил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
По его словам, десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.
«Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, ее установят специалисты», — сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, версия о взрыве газа отрабатывается как приоритетная.
Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ. В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
По данным местных СМИ «Керчь Инфо» и «КрымИнформ» в колледже взорвался газовый баллон.
Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Facebook, что в срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. «В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все необходимые службы работают на месте происшествия», — рассказал руководитель региона.
По данным местного ГУП РК «Крымгазсети», колледж не был газифицирован.
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очевидцы в соцсетях пишут, что в столовой, где был взрыв, нет газовых баллонов..
«Девушка, которая была очевидцем взрыва в Керчи, рассказала, что на втором этаже после взрыва в здании была слышна стрельба. Эту информацию подтвердили еще несколько очевидцев.
в соцсетях пишут, что » что было два последовательных взрыва в разных местах, после чего была слышна стрельба, по аудиториям ходили несколько вооруженных людей.» (с)
…Рязанско-керченские учения…?
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В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом сообщает РИА Новости.
все таки теракт…
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РИА Новости пишет — неустановленное взрывное устройство
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Путинская стабильность)
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