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Погибли 10 человек при взрыве в колледже в Керчи

Взрыв прогремел в столовой. Около 50 ранены, 20 из них госпитализированы. Причины выясняют. Говорят о взрыве газа, хотя здание не газифицировано.(ВИДЕО)

17.10.2018 Фото: Скриншот с видео ВКонтакте 4 коммент.
 
Погибли 10 человек при взрыве в колледже в Керчи

Здание разрушено взрывом

В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, заявил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

По его словам, десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

«Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, ее установят специалисты», — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, версия о взрыве газа отрабатывается как приоритетная.

Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ. В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным местных СМИ «Керчь Инфо» и «КрымИнформ» в колледже взорвался газовый баллон.

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Facebook, что в срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. «В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все необходимые службы работают на месте происшествия», — рассказал руководитель региона.

По данным местного ГУП РК «Крымгазсети», колледж не был газифицирован.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    очевидцы в соцсетях пишут, что в столовой, где был взрыв, нет газовых баллонов..
    «Девушка, которая была очевидцем взрыва в Керчи, рассказала, что на втором этаже после взрыва в здании была слышна стрельба. Эту информацию подтвердили еще несколько очевидцев.
    в соцсетях пишут, что » что было два последовательных взрыва в разных местах, после чего была слышна стрельба, по аудиториям ходили несколько вооруженных людей.» (с)
    …Рязанско-керченские учения…?

    Thumb up 2 Thumb down 3

  2. Аноним

    В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом сообщает РИА Новости.
    все таки теракт…

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    РИА Новости пишет — неустановленное взрывное устройство

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Аноним

    Путинская стабильность)

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