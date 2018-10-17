Погибли 10 человек при взрыве в колледже в Керчи

В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, заявил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

По его словам, десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

«Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, ее установят специалисты», — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, версия о взрыве газа отрабатывается как приоритетная.

Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ. В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным местных СМИ «Керчь Инфо» и «КрымИнформ» в колледже взорвался газовый баллон.

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Facebook, что в срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. «В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все необходимые службы работают на месте происшествия», — рассказал руководитель региона.

По данным местного ГУП РК «Крымгазсети», колледж не был газифицирован.