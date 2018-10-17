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Работники «Искитимцемента» присоединились к экологической акции «Живи, лес!»

Работники АО «Искитимцемент» поддержали всероссийскую акцию «Живи, лес!», в рамках которой каждую весну и осень жители городов и сел высаживают деревья.

17.10.2018 Нет комментариев
 
Работники «Искитимцемента» присоединились к экологической акции «Живи, лес!»
Главная цель проекта – привлечь внимание общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России. Участники мероприятия не только высаживают деревья, но и убирают мусор, скопившийся в лесах.
Работники «Искитимцемента» присоединились к экологической акции «Живи, лес!»

В ходе акции цементники благоустраивали территорию предприятия. Ее украсили саженцы черешчатого дуба и мелколистной липы, которые вырастили в декоративном лесопитомнике МКУ «Горзеленхоз» (г. Новосибирск) и бесплатно предоставили для проведения мероприятия. Посадочный материал заводчане самостоятельно выкопали в указанном месте и привезли на промышленную площадку.
Получив необходимые инструкции от специалиста по озеленению, цементники высадили юные деревца – одно за другим «встали» они в стройные ряды.

Работники «Искитимцемента» присоединились к экологической акции «Живи, лес!»

«Участие в мероприятиях по восстановлению лесов и сохранению деревьев – добрая традиция цементников Искитима, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Трудно переоценить значение подобных экологических акций: мы объединяем усилия ради большой и нужной цели. Пройдут годы, саженцы превратятся в прекрасную аллею. И каждый из нас будет гордиться тем, что помог сделать территорию завода еще более красивой».


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