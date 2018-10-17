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Все больше и больше банкротов в России

Число банкротств физических лиц среди россиян выросло за девять месяцев в 1,5 раза. Лидирует Уральский округ — количество несостоятельных граждан превысило 2,9 тыс. человек.

17.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Все больше и больше банкротов в России

Процедура банкротства была инициирована в отношении почти 30,4 тыс. россиян в январе-сентябре 2018 года, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом Уральский федеральный округ лидирует по темпам роста числа банкротств физлиц: в отчетном периоде количество несостоятельных граждан в регионе выросло на 74% и превысило 2,9 тыс. человек.

Чаще всего граждане становятся банкротами по собственной инициативе. Так, за девять месяцев они инициировали 86% процедур, кредиторы выступили заявителями в 13% дел, ФНС — 1% дел.

Общее количество банкротов физлиц в России на конец сентября превысило 80,6 тыс.

Вместе с тем потенциальных банкротов в стране насчитывается в девять раз больше. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2018 года под определение потенциальных банкротов попадали порядка 739 тыс. россиян или чуть более 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами (с долгом более 500 тыс. рублей и просрочкой платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту). Средний долг по кредитам у потенциальных банкротов составлял 1,66 млн рублей. За год количество потенциальных банкротов выросло на 7,5%.

Источник: ТАСС


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