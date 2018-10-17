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Пропавших людей научит искать «Лиза Алерт» в Новосибирске

Учения, максимально приближенные к реальному поиску, пройдут в лесу Нижней Ельцовки.

17.10.2018 Фото: Лиза Алерт Нет комментариев
 
Пропавших людей научит искать Лиза Алерт в Новосибирске

Место сбора добровольцев

В субботу, 20 октября, в 10 утра в лесу недалеко от Нижней Ельцовки пройдут учения новосибирского отряда «Лиза Алерт».

-Приглашаем испытать на себе сложность лесного поиска и пройти учения в статусе новичков! — сообщила 17 октября «Курьер. Среда. Бердск» руководитель направления по связям со СМИ новосибирского отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская.

По ее словам, это будет полноценный поиск человека, почти не отличающийся от настоящего выезда; более того, отряд старается устраивать максимально сложные учения, чтобы потом было «легко в бою».

По легенде учений, человек потерялся в лесу; по ходу поиска новички получат базовый курс лесного поиска, научатся обращаться с рацией и навигатором, работать на отклик, прочёсывать лес.

Для тех, кто хотел присоединиться к отряду, но не решался, учения — еще и возможность понять, по силам ли поиски, что это вообще такое и как проходит. На учениях будут и опытные поисковики, для которых приготовлены дополнительные сложности.

— Людей в отряде не хватает. Найти попутную машину можно будет в комментариях под постом: https://vk.com/wall-44198504_16670, там же рекомендации, что взять с собой, точные координаты точки сбора, — рассказала Елизавета.


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