Обрушился асфальт вокруг коллектора на строительной базе «Павловской» в Бердске

Канализационный коллектор на территории бердской строительной базы «Павловской» на улице Павлова просел. Заместитель директора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 октября, что, скорее всего, дорожные плиты вокруг колодца сломались в связи с технологическими процессами на базе.

-Нас просили посмотреть, что с этим можно сделать. Для этого нужно поднять дорожные плиты сначала, перед тем как начать вскрытие. После этого — раскопать колодец и восстановить его. Работа намечена на 2019 год, так как критичного там ничего нет, — отметил Александр Алексеевич.

Сегодня на совещании в мэрии Алексеенко подчеркнул, что трубопровод и коллектор лежат на глубине 8 метров. Без помощи крана дорожные плиты поднять не удастся. Чтобы их поднять необходим кран, которого у муниципального предприятия нет.

-Я решу этот вопрос. Кран будет, — заверил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.