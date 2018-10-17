Травников согласился переименовать новосибирский аэропорт Толмачево
На прием к врачу через портал госуслуг записались 44 502 жителя Бердска в 2018 году
ЦИК закрыл тему референдума по пенсионной реформе — срок истек
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Погибли 10 человек при взрыве в колледже в Керчи
Обрушился асфальт вокруг коллектора на строительной базе «Павловской» в Бердске
Сталинисты не хотят памятник «вождю народов» у обкома КПРФ в Новосибирске
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На прием Генпрокуратуры не пробился из-за очереди в 500 человек депутат Бердска