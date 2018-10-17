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Обрушился асфальт вокруг коллектора на строительной базе «Павловской» в Бердске

Из-за сломанных дорожных плит коллектор провалился. Коммунальщики не считают дефект критичным. Ремонт намечен на 2019 год.

17.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Обрушился асфальт вокруг коллектора на строительной базе Павловской в Бердске

Обрушение дорожных плит вокруг коллектора на строительной базе «Павловской» не критично

Канализационный коллектор на территории бердской строительной базы «Павловской» на улице Павлова просел. Заместитель директора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 октября, что, скорее всего, дорожные плиты вокруг колодца сломались в связи с технологическими процессами на базе.

-Нас просили посмотреть, что с этим можно сделать. Для этого нужно поднять дорожные плиты сначала, перед тем как начать вскрытие. После этого — раскопать колодец и восстановить его. Работа намечена на 2019 год, так как критичного там ничего нет, — отметил Александр Алексеевич.

Сегодня на совещании в мэрии  Алексеенко подчеркнул, что трубопровод и коллектор лежат на глубине 8 метров. Без помощи крана дорожные плиты поднять не удастся. Чтобы их поднять необходим кран, которого у муниципального предприятия нет.

-Я решу этот вопрос. Кран будет, — заверил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.


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