На прием Генпрокуратуры не пробился из-за очереди в 500 человек депутат Бердска

Не смог попасть на прием к сотрудникам генпрокуратуры депутат Николай Сычев из Бердска.

В пятницу, 12 октября, в новосибирской областной прокуратуре прием населения проводили московские специалисты. Хотел к ним попасть со своим обращением по проблемам Юго-Западного микрорайона и депутат бердского горсовета Николай Сычев.

— Я приехал где-то в половине 11-го утра, а там уже было человек 500, не меньше. Позже я узнал, что сотрудники генпрокуратуры приняли 328 человек, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Сычев.

Свое депутатское обращение с приложенными к нему 48 документами Николай Федорович передал в областную прокуратуру 15 октября. В нем говорится:

«С 2010 года жители микрорайона Юго-Западный города Бердска отстаивают перед администрацией города свое право на строительство и проживание в построенных ими жилых домах в границах населенного пункта на земельных участках, переданных городу еще в 1990 году Искитимским районом для развития муниципального образования.

Они считали, что разработанный в 2003 году проектным институтом ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект» генеральный план города Бердска и утвержденный Советом депутатов города, в котором эти земельный участки рассматриваются как резервная территория с перспективой ее использования под жилую застройку, общественно-деловую, промышленную и коммунально-складскую зону, имеет для бердской власти юридическую силу, но произошло обратное.

Бердская власть стала всеми доступными ей способами препятствовать горожанам в развитии территории, а все обращения в прокуратуру Бердска и в прокуратуру Новосибирской области положительного результата не дали. В 2016 году жительница Бердска Алексеева М.А. через президиум Новосибирского областного суда добилась присвоения ее жилому дому почтового адреса. А глава Бердска Шестернин Е.А. во исполнение решения суда взял и своим постановлением присвоил дому почтовый адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, город Бердск, территория, изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства, дом 17. Это Алексеевых возмутило.

И семья Алексеевых обратилась к полномочному представителю президента Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Меняйло С.И. и вопрос решился — дому Алексеевых присвоили новый почтовый адрес: улица Стартовая, дом 17.

Жители надеялись, что лед недопонимания между властью и народом растаял, но этого не произошло. Глава города Бердска Шестернин Е.А. всем другим домам, построенным в микрорайоне Юго-Западный, стал присваивать почтовые адреса: Российская Федерация, Новосибирская область, город Бердск, территория, изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства, более того, такие же адреса стали присваивать и земельным участкам микрорайона Юго-Западный.

В 2016 году по предложению заместителя главы города Бердска по строительству Ким П.А. от имени собственников земельных участков Мауль В.В. и Сенькин П.В. разработали проект планировки территории части кадастрового квартала 54:32:010817, а это 87 га.

В течение 2017 года специалисты администрации несколько раз его рассматривали, лично дважды глава города Бердска Шестернин Е.А. делал его корректировку.

30 ноября 2017 года Мауль В.В. и Сенькин П.В. направили для утверждения проект планировки территории части кадастрового квартала 54:32:010817 в администрацию города Бердска и зарегистрировали его (в/х № 1863/65).

9 января 2018 года Мауль В.В. и Сенькин П.В. вновь уведомили главу города Бердска своим письмом (в/х № 7/65) о направленном в его адрес заявлении, власть не ответила ни его согласованием, ни его обоснованным отказом. Жители в недоумении.

Власть должна была знать, что жители, в соответствии ст.45 ГрК РФ представили главе города для утверждения разработанный проект планировки территории части кадастрового квартала 54:32:010817, а глава, в соответствии требований ч.4 ст.46 ГрК РФ и п.п.1,2 4.12.8 ГрК РФ в течении 30 дней со дня поступления документации, должен был его или утвердить или сделать замечания для его доработки, но этого не произошло.

Глава города не довел горожанам о своем решении об утверждении проекта планировки территории или об отклонении такого проекта в связи с возникшим несоответствием проекта требованиям ст.45 ГрК РФ и о направлении его на доработку, как это предусмотрено ч.13 ст.46 ГрК РФ.

Администрация города Бердска просто молчала, игнорируя не только письменные, но и все устные обращения.

По данному вопросу я обратился в прокуратуру города Бердска с просьбой разобраться с бездействием администрации города Бердска по утверждению проекта планировки территории части кадастрового квартала 54:32:010817, мне ответили, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, обжалуйте ответ через суд (письмо №468ж-2016 от 23.03.2018).

Более того, я направил повторно письмо в прокуратуру Бердска с приложением подтверждающих документов на действия и бездействия администрации Бердска, мне ответили, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, обжалуйте ответ через суд (письмо №468ж-2016 от 04.05.2018).

Мауль В.В. и Сенькин П.В. были вынуждены от имени собственников земельных участков обратиться в бердский городской суд.

24 апреля 2018 года Бердский городской суд своим решением по делу №2а- 583/2018 признал незаконным бездействие администрации Бердска по утверждению проекта планировки территории части кадастрового квартала 54:32:010817 и обязал администрацию Бердска устранить допущенные нарушения. Доказательства того, что в течение 30 дней со дня поступления проекта Сенькину П.В. направлялось какое-либо уведомление о его утверждении или был дан мотивированный отказ в утверждении проекта суду не представлены. Доводы представителей администрации о том, что Сенькину П.В. делались устные замечания о необходимости доработки проекта, также были не состоятельны, поскольку ничем не подтверждены.

Более того, суд отметил, что документация по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, утверждается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Какие-либо иные основания оставления без ответа обращения Сенькина П.В. об утверждении проекта планировки территории представителями административного ответчика также не приведены и не доказаны.

Суд счел необходимым отметить, что при таких обстоятельствах имеет место бездействие со стороны администрации города Бердска в части утверждения проекта планировки территории кадастрового квартала 54:32:010817, его опубликовании в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Бердска в сети интернет, решение суда прилагается.

Через три месяца новосибирский областной суд своим апелляционным определением от 24 июля 2018 года (Дело №33a-7340/2018) поддержал позицию бердского городского суда, но бердская власть его не исполнила.

Я запросил о причинах неисполнения решения суда — на что мне пришел ответ (письмо №2983-05/01-18 от 24.09.2018г.) с указанием восьми причин. Спрашивается, а почему эти причины администрацией города Бердска не были представлены и не обоснованы на заседании бердского городского суда?

В течение всех этих лет администрация города Бердска вела как административное, так и публичное противодействие с жителями и застройщиками микрорайона Юго-Западный.

4 октября этого года в 15.00 специалисты управления градостроительства администрации, депутаты Совета депутатов Бердска (комитет по промышленности, землепользованию и градостроительству), специалист СибНИИ градостроительства (разработчик нового генерального плана) во главе с начальником управления градостроительства Каравайцевым Ф.В. приехали в микрорайон Юго-Западный и стали с рулеткой замерять ширину улиц и проездов. На это мероприятие они пригласили все бердские СМИ и комментировали, что земельные участки не предназначены под жилищное строительство и что ее назначение только под садоводство и огородничество. Мы потребовали от них на это заявление выдать нам официальное заключение, они его не предоставили.

Я понимаю так, что законодательно администрация должна подтвердить несоответствие проекта планировки территории части кадастрового квартала 54:32:010817 нормам градостроительного проектирования (СП 42.13330.2016) и предъявить все претензии к разработчикам проекта, а проверять застройщика на соблюдение градостроительных норм при реализации проекта планировки территории части кадастрового квартала 54:32:010817 на своем земельном участке — это ее другие полномочия, а претензии по разработке проекта должны быть направлены его разработчику.

Мы понимаем, что это происходит в преддверии разработки нового генерального плана города Бердска и земельные участки территории части кадастрового квартала 54:32:010817 хотят без согласия правообладателей перевести не в жилую зону, как они просят, а под садоводство, в зону Р-5. Об это публично заявил, как начальник управления градостроительства Каравайцев Ф.В., так и представитель по разработчики нового генерального плана города Бердска СибНИИ градостроительства.

Разработчик генерального плана Бердска и специалисты администрации должны знать, что в соответствии нормативов ввода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Проектирование и застройка городских и сельских поселений» в таблице 11.6 указано, что для основных проездов в состав поперечного профиля приняты следующие элементы: проезжая часть (2 полосы по 3,0 м. каждая), тротуар шириной 1,0 м., техническая полоса для прокладки инженерных сетей — 2,0 м. Более того, согласно таб.11.6 СП 42.133300.2016 допускается предусматривать второстепенные проезды с одной полосой движения, шириной 3,5 м. и тротуаром шириной 0,75 м.

На мой взгляд, если бердская власть ведет такого рода произвол и лишает граждан конституционного права законно находиться на территории Российской Федерации, иметь право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, иметь право на жилище и эта власть пытается любыми способами тормозить строительство жилища, то что же это за власть в городе Бердске и почему прокуратура города Бердска в этих случаях отвечает, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, а ответ обжалуйте через суд?

И долго ли будет продолжаться этот беспредел бердской власти над населением?

Сегодня в микрорайоне Юго-Западный города Бердска, кадастрового квартала 54:32:010817, на площади 87 га активно ведется индивидуальное жилищное строительство. Силами жителей проведено электричество, водопроводные сети, защебенены дороги, ведется газоснабжение, открыт магазин, обустраивается детская площадка и уже построено более 60 жилых домов, в которых проживает 176 человек, в том числе 30 детей, 48 домов в завершающей стадии строительства.

Прошу прокуратуру Новосибирской области вмешаться в сложившуюся ситуацию за право граждан на строительство и проживания в жилых домах кадастрового квартала 54:32:010817 города Бердска и применить к администрации Бердска ( Шестернину Е.А.) меры прокурорского реагирования за неоказание качественных муниципальных услуг населению города в согласовании проекта планировки территории части кадастрового квартала 54:32:010817 в Бердске, перевода земельных участков из зоны сельскохозяйственного назначения в жилую зону и присвоению нормального адресного наименования улицам».

— Власть действует в своих интересах. Она не намерена развивать жилищное строительство через юго-западную зону. Хотя, если посмотреть на карту, даже человек без образования поймет, что развивать жилищное строительство нужно именно в юго-западном направлении, — отметил Сычев.