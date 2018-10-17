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Вице-мэр Бердска: 130 км канализации нуждаются в ремонте

Владимир Захаров считает, что коммунальное хозяйство в упадке по всей стране. В 2019 году бердские канализационные коллекторы отремонтируют.

17.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Вице мэр Бердска: 130 км канализации нуждаются в ремонте

Огромный провал образовался в Бердске из-за изношенного коллектора в июне этого года

Четыре месяца прошло со дня, когда улицы Бердска затопило фекалиями. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 26 июня произошел обвал грунта над съеденным газами сводом коллектора по ул. Ушакова. Рухнувший грунт образовал пробку, из-за которой сточные воды вышли из системы канализации и хлынули на дороги и огороды частного сектора в районе переулков Краснофлотского и Урицкого. На ликвидацию чрезвычайной ситуации бюджет города и Новосибирской области потратил порядка 15 миллионов рублей.

О том, какие трудности сегодня испытывает город в связи со старыми коммуникациями «Курьер. Среда. Бердск» рассказал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— У нас сложно с сетями по всей стране, не только по городу Бердску. Мы десятилетиями не вкладывали деньги в коммунальное хозяйство, именно в обновление теплосетей, водосетей и канализации. У нас непростая ситуация. Время ремонта пришло, и их изношенность дает о себе знать в виде дефектов, аварийных отключений. Мы стараемся оперативно решать такие вопросы с муниципальным Комбинатом бытовых услуг, чтобы минимизировать последствия аварий и неудобств, которые люди испытывают при устранении дефектов, — сообщил Владимир Николаевич.

По его словам , глава города Евгений Шестернин поставил задачу перед руководством КБУ провести внутренний аудит предприятия, найти эффективное финансовое решение по аккумулированию денег на расходы по перекладке сетей.

-С департаментом по тарифам будем отрабатывать вопрос по выпадающим доходам. КБУ дефекты сейчас ликвидирует, не просто заделывая дырку и надевая хомут, они кладут 20-30 метров новых труб. На следующий год мы планируем перекладку коллекторов. Не простая ситуация обстоит и с канализацией — 130 километров нашими предками и дедами построенные нуждается в ремонте. Мы дожёвываем то, что было построено в те времена, спасибо им, что они заложили такую прочность. Но всему приходит финал. Нужно над этим работать, — считает вице-мэр Бердска.

Владимир Захаров отметил, что работа предстоит большая, для ее реализации необходимы немалые деньги.

-Раньше очень большая часть сетей находилась на балансе градообразующих предприятий, например БЭМЗа. Сейчас они переданы муниципалитету, но денег больше от этого не стало. Те самые предприятия, которые должны были давать налоги от дохода в город, приказали долго жить. Из 2 миллиардов от налогов в бюджете города остаются только 700 миллионов рублей. Мы дотации получаем из Новосибирской области. В таких условиях тяжело говорить о развитии, но мы об этом говорить будем и будем к этому стремиться. Впервые в этом году мы получили 15 миллионов из области на ремонт ЦТП в рамках подготовки к зиме. Рассчитываем еще 6 миллионов получить. Будем доказывать и работать с министерством профильным для поддержки города Бердска, — заверил Владимир Николаевич.

К слову сказать, тот самый рухнувший коллектор на улице Ушакова мэрия Бердска планировала отремонтировать. Да вот только не успела — за полтора месяца до начала запланированных работ фекальные реки заполонили частный сектор.

-Я надеюсь, что коллектор больше нигде не прорвет. Проблемные места в коммунальном хозяйстве могут быть везде. Это ведь живой организм, который живет своей жизнью, а со здоровьем шутить нельзя. В сети по всей стране, которые еще построили наши деды и отцы, особо деньги не вкладывались. Отсюда и проблемы. Мы ни в коем случае от них не уходим, ищем способ их решить, — заверил Владимир Захаров.


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