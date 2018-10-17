Пинал беременную покупательницу сотрудник Росгвардии в ТЦ «Леруа Мерлен» Иркутска

Следственный комитет РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении бойца Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В связи с поступившим заявлением в следственный отдел от 46-летней местной жительницы о совершении в отношении нее противоправных действий со стороны сотрудника вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области следственными органами СКР возбуждено и расследуется уголовное дело для проверки информации следственным путем.

Со слов заявительницы, при предложении проследовать в органы внутренних дел за совершение мелкого хищения в одном из строительных гипермаркетов Иркутска сотрудник Росгвардии ударил ее ногой.

Следственными органами СКР будут проведены следственные действия для проверки данной информации. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в ТЦ «Леруа Мерлен» 12 октября. Женщина, упавшая на пол, кричала, что она беременна. Но гвардеец продолжал пинать ее. Потом надел наручники на ее спутника.