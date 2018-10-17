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Пинал беременную покупательницу сотрудник Росгвардии в ТЦ «Леруа Мерлен» Иркутска

СК возбудил уголовное дело и устанавливает обстоятельства превышения должностных полномочий. Предположительно, инцидент произошел в связи с мелким хищением.(ВИДЕО)

17.10.2018 Фото: Стоп-кадр с видео 3 коммент.
 
Пинал беременную покупательницу сотрудник Росгвардии в ТЦ Леруа Мерлен Иркутска

За пострадавшую вступились покупатели

Следственный комитет РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении бойца Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В связи с поступившим заявлением в следственный отдел от 46-летней местной жительницы о совершении в отношении нее противоправных действий со стороны сотрудника вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области следственными органами СКР возбуждено и расследуется уголовное дело для проверки информации следственным путем.

Со слов заявительницы, при предложении проследовать в органы внутренних дел за совершение мелкого хищения в одном из строительных гипермаркетов Иркутска сотрудник Росгвардии ударил ее ногой.

Следственными органами СКР будут проведены следственные действия для проверки данной информации. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в ТЦ «Леруа Мерлен» 12 октября. Женщина, упавшая на пол, кричала, что она беременна. Но гвардеец продолжал пинать ее. Потом надел наручники на ее спутника.

Видео Байкальского правозащитного центра


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(3) Комментариев

  1. софа

    какая она беременная! ворюшка хи..опая, у нас в Бердске таких немеренно.

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  2. Андрей

    Я правильно понимаю- пинать- это наносить удары ногами? На видео лежащую беременную никто не пинает.

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  3. Аноним

    Цыганка наверное

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