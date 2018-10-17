КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру!!!
продам
продам
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
Продам 1-ую Вокзальная, 4 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Вице-мэр Бердска: 130 км канализации нуждаются в ремонте

Уволили священника в Минске за фото главы РПЦ с охраной

Пинал беременную покупательницу сотрудник Росгвардии в ТЦ «Леруа Мерлен» Иркутска

Из-за недобросовестных подрядчиков и плохого бетона рассыпаются дороги Бердска

Депутат ГД от КПРФ: «Те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде»

ЦРУ: Гитлер был садомазохистом и имел склонность к гомосексуализму

34,5 млн рублей за пассажирские перевозки заплатит бюджет Бердске

Погиб пилот из США при крушении Су-27 на Украине

Силуанов: цены на бензин из-за акцизов не вырастут в 2019 году

Дыру в асфальте над теплотрассой залатали коммунальщики Бердска

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Из-за недобросовестных подрядчиков и плохого бетона рассыпаются дороги Бердска

Вице-мэр Владимир Захаров объяснил, почему приходится делать ямочный ремонт на дорогах города. Гарантийный срок отремонтированных дорог — 4 года.

17.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Из за недобросовестных подрядчиков и плохого бетона рассыпаются дороги Бердска

Автомобилисты отмечают, что дорога по ул. Первомайской находится в отвратительном состоянии

В «Курьер. Среда. Бердск» часто обращаются горожане с волнующими их вопросами. Наиболее часто повторяется из уст разных бердчан один вопрос:

-Почему через пару лет после капитального ремонта, дороги приходится ремонтировать ямочным ремонтом? Что влияет на появление дыр на дорогах, ведь на нем лежит свежий асфальт?- интересуются бердчане.

Ответить на вопрос, волнующий бердчан, «Курьер. Среда. Бердск» попросил  вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимиру Захарову.

— По цене капитальный ремонт дорог сравним с ее строительством. У нас на дорогах города за последние лет 20 не делали капитального ремонта. Капитальный ремонт подразумевает полностью демонтаж основания, укладку нового уплотнения и щебня. Мы такой ремонт не делаем. Мы идем по пути текущего ремонта дороги. Хоть в простонародье почему-то текущий ремонт дороги называется капитальным.Это нам позволяет за те же деньги делать большую квадратуру и протяженность дорог. Мы используем для нового покрытия старое основание — железобетонные плиты. Так же было на улице Ленина, например. На улице Лунной мы также использовали старое покрытие. Но на Лунной была реконструкция, которая подразумевает изменение геометрии дороги.

Когда подрядчик заходит на работы, он должен быть опытнейший в этой сфере. Но, к сожалению, закон федеральный № 44 позволяет зайти на работы подрядчику не совсем опытному и добросовестному. В этом и заключается проблема. Те же материалы, которые подрядчик получает от поставщика для приготовления асфальтобетонной смеси. Не для кого не секрет, что у поставщиков есть свой менеджер, который ищет возможность изготовить свою продукцию порой дешевле, но в ущерб его качества. Вот когда это все вместе собирается на дороге, тогда мы и получаем определенные нюансы,которые вызывают вопросы по качеству.

Еще несколько лет назад мы подрядчиков, которые хотят сделать работы абы-как, получить деньги и в норку уйти, попросили в город Бердск не заходить. У нас ведь прием работ принципиально жесткий. Отдел контроля и другие службы проверяет выполненные работы, их объем и качество.

К тому же с 2013 года гарантийный срок ремонта дорог — 4 года. Все это время подрядчик несет ответственность за выполненную работу. Мы, наверное, придем к 5-летнему сроку гарантии. Это достаточно серьезная нагрузка для подрядчика. Ему нужно будет подумать: а стоит ли заходить в город Бердск?


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
До 6% обещает инфляцию в начале 2019 года Минэкономразвития Вице-мэр Бердска: 130 км канализации нуждаются в ремонте 300 тысяч рублей из бюджета города выделено на ремонт бердской школы

(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Мы используем для нового покрытия старое основание — железобетонные плиты»

    Вот да. Не было в СССР у нас асфальта. Вернее был, но мало. Все заасфальтировалось в 90е. =)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика