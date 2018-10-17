Из-за недобросовестных подрядчиков и плохого бетона рассыпаются дороги Бердска

В «Курьер. Среда. Бердск» часто обращаются горожане с волнующими их вопросами. Наиболее часто повторяется из уст разных бердчан один вопрос:

-Почему через пару лет после капитального ремонта, дороги приходится ремонтировать ямочным ремонтом? Что влияет на появление дыр на дорогах, ведь на нем лежит свежий асфальт?- интересуются бердчане.

Ответить на вопрос, волнующий бердчан, «Курьер. Среда. Бердск» попросил вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимиру Захарову.

— По цене капитальный ремонт дорог сравним с ее строительством. У нас на дорогах города за последние лет 20 не делали капитального ремонта. Капитальный ремонт подразумевает полностью демонтаж основания, укладку нового уплотнения и щебня. Мы такой ремонт не делаем. Мы идем по пути текущего ремонта дороги. Хоть в простонародье почему-то текущий ремонт дороги называется капитальным.Это нам позволяет за те же деньги делать большую квадратуру и протяженность дорог. Мы используем для нового покрытия старое основание — железобетонные плиты. Так же было на улице Ленина, например. На улице Лунной мы также использовали старое покрытие. Но на Лунной была реконструкция, которая подразумевает изменение геометрии дороги.

Когда подрядчик заходит на работы, он должен быть опытнейший в этой сфере. Но, к сожалению, закон федеральный № 44 позволяет зайти на работы подрядчику не совсем опытному и добросовестному. В этом и заключается проблема. Те же материалы, которые подрядчик получает от поставщика для приготовления асфальтобетонной смеси. Не для кого не секрет, что у поставщиков есть свой менеджер, который ищет возможность изготовить свою продукцию порой дешевле, но в ущерб его качества. Вот когда это все вместе собирается на дороге, тогда мы и получаем определенные нюансы,которые вызывают вопросы по качеству.

Еще несколько лет назад мы подрядчиков, которые хотят сделать работы абы-как, получить деньги и в норку уйти, попросили в город Бердск не заходить. У нас ведь прием работ принципиально жесткий. Отдел контроля и другие службы проверяет выполненные работы, их объем и качество.

К тому же с 2013 года гарантийный срок ремонта дорог — 4 года. Все это время подрядчик несет ответственность за выполненную работу. Мы, наверное, придем к 5-летнему сроку гарантии. Это достаточно серьезная нагрузка для подрядчика. Ему нужно будет подумать: а стоит ли заходить в город Бердск?