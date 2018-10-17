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ЦРУ: Гитлер был садомазохистом и имел склонность к гомосексуализму

Утверждается, что, будучи молодым художником, фюрер жил в мужском пансионе в Вене, который «имел репутацию места, куда пожилые мужчины приходили в поисках молодых».

17.10.2018 Фото: labrujulaverde.com 2 коммент.
 
ЦРУ: Гитлер был садомазохистом и имел склонность к гомосексуализму
Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации. Об этом свидетельствует рассекреченный доклад ЦРУ о жизни фюрера.

Доклад, состоящий из 70 страниц, был составлен в 1943 году антропологом Генри Филдом для Управления стратегических служб США, предшественника ЦРУ. Он основывается на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля, близкого друга Гитлера в 20-е — 30-е годы XX века, который затем эмигрировал в США.

Как утверждается в докладе, Гитлеру были присущи «садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости». Кроме того, Гитлер испытывал сексуальное влечение к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их совместного заключения в тюрьме в 20-е годы. Гесс, как утверждается в докладе, был гомосексуалом и носил прозвище «Фройлен Анна» за его «привычку одеваться в женские наряды».

Помимо этого в докладе говорится, что Гитлер испытывал «эстетическое наслаждение от наблюдения за молодыми юношами». При этом утверждается, что, будучи молодым художником, он с 1910 по 1913 годы прожил в мужском пансионе в Вене, который «имел репутацию места, куда пожилые мужчины приходили в поисках молодых».

Тем не менее в докладе подчеркивается, что на протяжении жизни в нем сочеталась двойная сексуальная ориентация. «Его сексуальная жизнь — двойная, совсем как его политические взгляды, он одновременно гомосексуал и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина», — говорится в докладе.

Помимо фактов о сексуальной жизни Гитлера, в докладе также представлена информация о его детстве, образовании, любимой еде, музыке и других привычках.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Очень горячая новость для нас ! Больше не о чем писать ?

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    теперь-то на загнивающем эти пороки переименованы в ништяки! Браво Адольфус!

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