Погиб пилот из США при крушении Су-27 на Украине

Военная прокуратура Украины подтвердила гибель пилота из США при крушении самолета Су-27 в Винницкой области.
«Оба пилота, один из которых — офицер Военно-воздушных сил Украины, второй — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли», — говорится в сообщении.
Позднее из текста сообщения была удалена информация о гражданстве пилотов.
В Военно-воздушных силах США сообщили, что американский военный стал участником инцидента с самолетом Су-27 на Украине, однако не подтвердили гибель или ранение военнослужащего.
Там отметили, что инцидент сейчас расследуют и пообещали предоставлять информацию по мере появления.
Ранее об авиакатастрофе сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Истребитель разбился около 17:00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Ведутся поисково-спасательные мероприятия.
С 8 по 19 октября в Винницкой, а также в Хмельницкой области проходят авиационные учения «Чистое небо — 2018». Наряду с Украиной в них принимают участие страны — члены НАТО: Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.
Как сообщало «Военное телевидение Украины», на днях в рамках учений состоялся учебный бой между Су-27 и F-15, из которого Су-27 вышел победителем за счет лучшей маневренности.
Советский (российский) многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, разработали в ОКБ Сухого. Первый полет совершил 20 мая 1977 года. Серийное производство было развернуто в 1982 году в Комсомольске-на-Амуре. В 1984-м истребитель приняли на вооружение в Советской армии.
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