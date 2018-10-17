КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру!!!
продам
продам
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
Продам 1-ую Вокзальная, 4 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Вице-мэр Бердска: 130 км канализации нуждаются в ремонте

Уволили священника в Минске за фото главы РПЦ с охраной

Пинал беременную покупательницу сотрудник Росгвардии в ТЦ «Леруа Мерлен» Иркутска

Из-за недобросовестных подрядчиков и плохого бетона рассыпаются дороги Бердска

Депутат ГД от КПРФ: «Те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде»

ЦРУ: Гитлер был садомазохистом и имел склонность к гомосексуализму

34,5 млн рублей за пассажирские перевозки заплатит бюджет Бердске

Погиб пилот из США при крушении Су-27 на Украине

Силуанов: цены на бензин из-за акцизов не вырастут в 2019 году

Дыру в асфальте над теплотрассой залатали коммунальщики Бердска

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Погиб пилот из США при крушении Су-27 на Украине

В авиационных учениях «Чистое небо — 2018» в Винницкой и Хмельницкой областях принимают участие страны — члены НАТО.(ВИДЕО)

17.10.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Погиб пилот из США при крушении Су 27 на Украине
Военная прокуратура Украины подтвердила гибель пилота из США при крушении самолета Су-27 в Винницкой области.

«Оба пилота, один из которых — офицер Военно-воздушных сил Украины, второй — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли», — говорится в сообщении.

Позднее из текста сообщения была удалена информация о гражданстве пилотов.

В Военно-воздушных силах США сообщили, что американский военный стал участником инцидента с самолетом Су-27 на Украине, однако не подтвердили гибель или ранение военнослужащего.

Там отметили, что инцидент сейчас расследуют и пообещали предоставлять информацию по мере появления.

Ранее об авиакатастрофе сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Истребитель разбился около 17:00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Ведутся поисково-спасательные мероприятия.

С 8 по 19 октября в Винницкой, а также в Хмельницкой области проходят авиационные учения «Чистое небо — 2018». Наряду с Украиной в них принимают участие страны — члены НАТО: Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.
Как сообщало «Военное телевидение Украины», на днях в рамках учений состоялся учебный бой между Су-27 и F-15, из которого Су-27 вышел победителем за счет лучшей маневренности.

Советский (российский) многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, разработали в ОКБ Сухого. Первый полет совершил 20 мая 1977 года. Серийное производство было развернуто в 1982 году в Комсомольске-на-Амуре. В 1984-м истребитель приняли на вооружение в Советской армии.


Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
До 6% обещает инфляцию в начале 2019 года Минэкономразвития Вице-мэр Бердска: 130 км канализации нуждаются в ремонте 300 тысяч рублей из бюджета города выделено на ремонт бердской школы

(1) Комментарий

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика