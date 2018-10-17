КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру!!!
продам
продам
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
Продам 1-ую Вокзальная, 4 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Вице-мэр Бердска: 130 км канализации нуждаются в ремонте

Уволили священника в Минске за фото главы РПЦ с охраной

Пинал беременную покупательницу сотрудник Росгвардии в ТЦ «Леруа Мерлен» Иркутска

Из-за недобросовестных подрядчиков и плохого бетона рассыпаются дороги Бердска

Депутат ГД от КПРФ: «Те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде»

ЦРУ: Гитлер был садомазохистом и имел склонность к гомосексуализму

34,5 млн рублей за пассажирские перевозки заплатит бюджет Бердске

Погиб пилот из США при крушении Су-27 на Украине

Силуанов: цены на бензин из-за акцизов не вырастут в 2019 году

Дыру в асфальте над теплотрассой залатали коммунальщики Бердска

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Дыру в асфальте над теплотрассой залатали коммунальщики Бердска

Обвалившуюся плиту перекрытия на перекресте улиц Пушкина и Кирова заменили на новую. Участок обвала осталось заасфальтировать. Теплотрасса не пострадала.

17.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено читателем Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Дыру в асфальте над теплотрассой залатали коммунальщики Бердска

Не первый раз проваливается дорога на перекрестке улиц Пушкина и Кирова

Служба бердского комбината-бытовых услуг практически ликвидировала обвал дороги над теплотрассой оживленного перекрестка улиц Пушкина и Кирова. Об этом сегодня, 17 октября, на совещании в мэрии сообщил заместитель директора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

-Вчера поменяли плиту перекрытия, сегодня засыпаем щебенкой и останется заасфальтировать этот участок дороги, — рассказал о планах работы Александр Алексеевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Очередная зияющая дыра появилась на дороге перекрестка улиц Пушкина и Кирова в Бердске сегодня, 15 октября. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили читатели.Из ямы идет горячий пар. Заместитель директора бердского Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что из-за провала возле остановки «Школа № 8» пострадала тепловая камера. Труба теплотрассы не пострадала.

Напомним, в июле прошлого года на этом же месте уже происходил обвал асфальта. Тогда ремонтники заявили, что дорога провалилась из-за ливней, прошедших накануне вечером и ночью — подмыло грунт.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
До 6% обещает инфляцию в начале 2019 года Минэкономразвития Вице-мэр Бердска: 130 км канализации нуждаются в ремонте 300 тысяч рублей из бюджета города выделено на ремонт бердской школы

(1) Комментарий

  1. Александр

    Рано праздновать победу на левой колее аналогия,обвалиться на днях.На переходе рядом ул Кирова колодец который также ремонтировали в прошлом году также обвалиться не завтра так послезавтра.Все эти аварии,когда дерьмо плывет по городу,частный сектор топят грунтовые воды,после ремонта дороги через полгода хуже чем до ремонта.Кто же отвечал за это в городе,да тот кто теперь стал первым вице мером гн Захаров .Вместо того,чтобы спросить с него за все грехи его повысили в должности.Мы все в дерьме ,а чиновник вместо наказания теперь в шоколаде.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика