Дыру в асфальте над теплотрассой залатали коммунальщики Бердска

Служба бердского комбината-бытовых услуг практически ликвидировала обвал дороги над теплотрассой оживленного перекрестка улиц Пушкина и Кирова. Об этом сегодня, 17 октября, на совещании в мэрии сообщил заместитель директора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

-Вчера поменяли плиту перекрытия, сегодня засыпаем щебенкой и останется заасфальтировать этот участок дороги, — рассказал о планах работы Александр Алексеевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Очередная зияющая дыра появилась на дороге перекрестка улиц Пушкина и Кирова в Бердске сегодня, 15 октября. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили читатели.Из ямы идет горячий пар. Заместитель директора бердского Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что из-за провала возле остановки «Школа № 8» пострадала тепловая камера. Труба теплотрассы не пострадала.

Напомним, в июле прошлого года на этом же месте уже происходил обвал асфальта. Тогда ремонтники заявили, что дорога провалилась из-за ливней, прошедших накануне вечером и ночью — подмыло грунт.