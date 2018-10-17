Силуанов: цены на бензин из-за акцизов не вырастут в 2019 году

Роста цен на бензин и дизельное топливо в России в 2019 году из-за увеличения акцизов не будет, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

«Никакого планового роста цен на топливо — на бензин, на дизельное топливо — начиная со следующего года не планируется. В наших планах — увеличение цен в рамках инфляции, в рамках тех прогнозов социально-экономического развития, которые представлены вместе с бюджетом в Государственную Думу», — сказал Силуанов.

«Мы не рассчитываем ни на какие скачки (цен на бензин и дизельное топливо в России в 2019 году из-за увеличения акцизов — ред.) и никакие скачки не планируем. Почему? Потому что несмотря на рост акцизов начиная с 1 января 2019 года у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки», — пояснил он.

Источник: РИА Новости