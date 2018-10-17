Вице-мэр Бердска: 130 км канализации нуждаются в ремонте
Уволили священника в Минске за фото главы РПЦ с охраной
Пинал беременную покупательницу сотрудник Росгвардии в ТЦ «Леруа Мерлен» Иркутска
Из-за недобросовестных подрядчиков и плохого бетона рассыпаются дороги Бердска
Депутат ГД от КПРФ: «Те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде»
ЦРУ: Гитлер был садомазохистом и имел склонность к гомосексуализму
34,5 млн рублей за пассажирские перевозки заплатит бюджет Бердске
Погиб пилот из США при крушении Су-27 на Украине
Силуанов: цены на бензин из-за акцизов не вырастут в 2019 году
Дыру в асфальте над теплотрассой залатали коммунальщики Бердска