$200 млн пожертвовали россияне на Афон за 13 лет

Россияне с 2005 года пожертвовали монастырям на греческом Афоне более $200 млн, сообщила русская служба Би-би-си. Сумму назвали близкий к руководству патриархии источник, источник в Госдуме и неназванный «православный предприниматель».

Также глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион ответил «да» на вопрос Би-би-си, известно ли ему о «частных пожертвованиях» россиян на Афон в размере $200 млн.

​Больше всего пожертвований получил основанный в XI веке Пантелеимонов монастырь. Но «до 2016 года часть российских верующих считала Свято-Пантелеимонов монастырь «украинским», отмечает издание, так как его настоятелем был игумен Иеремия с Украины (он умер в 2016 году). Из-за этого пожертвования шли в другие монастыри. После смерти Иеремии количество служащих в монастыре монахов-россиян увеличилось до половины, и отношение россиян к нему изменилось.

На деньги российских доноров ремонтируются монастыри и дороги, строятся храмы, покупаются грузовики, говорится в статье. Деньги жертвовали бизнесмены Аркадий Ротенберг и Иван Саввиди, бывший глава РЖД Владимир Якунин и другие.

Кроме того, Русское афонское общество на протяжении четырех лет, с 2006 по 2010 год, заключило 27 соглашений о помощи в виде пожертвований с 13 православными монастырями Афона, говорится в отчете о деятельности общественной организации Русское афонское общество за 2010 год.

В январе 2014 года петербургские госпредприятия, занятые уборкой улиц, перечислили в фонд восстановления Пантелеимонова монастыря в сумме около 17 млн руб., писала тогда «Фонтанка».

15 октября на фоне кризиса, связанного с признанием автокефалии Украинской православной церкви, синод РПЦ принял решение прервать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, под юрисдикцией которого находится и гора Афон со всеми монастырями.

Источник: РБК