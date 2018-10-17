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$200 млн пожертвовали россияне на Афон за 13 лет

Теперь там молиться последователям РПЦ нельзя. Большая часть денег шла на нужды Свято-Пантелеимонова монастыря, но на российские деньги строились дороги и ремонтировались другие храмы.

17.10.2018 Фото: pixabay 3 коммент.
 
$200 млн пожертвовали россияне на Афон за 13 лет
Россияне с 2005 года пожертвовали монастырям на греческом Афоне более $200 млн, сообщила русская служба Би-би-си. Сумму назвали близкий к руководству патриархии источник, источник в Госдуме и неназванный «православный предприниматель».

Также глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион ответил «да» на вопрос Би-би-си, известно ли ему о «частных пожертвованиях» россиян на Афон в размере $200 млн.

​Больше всего пожертвований получил основанный в XI веке Пантелеимонов монастырь. Но «до 2016 года часть российских верующих считала Свято-Пантелеимонов монастырь «украинским», отмечает издание, так как его настоятелем был игумен Иеремия с Украины (он умер в 2016 году). Из-за этого пожертвования шли в другие монастыри. После смерти Иеремии количество служащих в монастыре монахов-россиян увеличилось до половины, и отношение россиян к нему изменилось.

На деньги российских доноров ремонтируются монастыри и дороги, строятся храмы, покупаются грузовики, говорится в статье. Деньги жертвовали бизнесмены Аркадий Ротенберг и Иван Саввиди, бывший глава РЖД Владимир Якунин и другие.

Кроме того, Русское афонское общество на протяжении четырех лет, с 2006 по 2010 год, заключило 27 соглашений о помощи в виде пожертвований с 13 православными монастырями Афона, говорится в отчете о деятельности общественной организации Русское афонское общество за 2010 год.

В январе 2014 года петербургские госпредприятия, занятые уборкой улиц, перечислили в фонд восстановления Пантелеимонова монастыря в сумме около 17 млн руб., писала тогда «Фонтанка».

15 октября на фоне кризиса, связанного с признанием автокефалии Украинской православной церкви, синод РПЦ принял решение прервать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, под юрисдикцией которого находится и гора Афон со всеми монастырями.

Источник: РБК


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(3) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Нет ничего прекраснее, когда погрязшие в коррупции, воровстве и разврате чиновники да олигархи, жертвуют миллионы «на храмъ», картина маслом, типа все такие верующие и духовные ;)

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  2. Новый мэр

    А хохлы когда вернут то, что им Вова как суверенный оформил?

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  3. Аноним

    Пора духовенству на себя взор обратить и себе проповедь прочитать — « покарал господь за стяжательство, что закрывали глаза откуда и от кого пожертвования»
    А они за счёты :-D

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