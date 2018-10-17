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Уволили священника в Минске за фото главы РПЦ с охраной

Иерей Александр Шрамко опубликовал критический пост о патриархе Кирилле: главу РПЦ долго ждали, а он даже не соизволил обернуться в сторону «презренной» паствы.

17.10.2018 Фото: svaboda.org Нет комментариев
 
Уволили священника в Минске за фото главы РПЦ с охраной

Минского священника уволили с должности за критику патриарха Кирилла. Несколько дней назад, в воскресенье, его отстранили от службы с участием патриарха за иронический пост о главе Русской православной церкви в Facebook.

Александр Шрамко — священник Свято-Михайловского православного прихода в Минске. В субботу он встречал с другими священниками патриарха Кирилла — у Свято-Духова кафедрального собора.

— Мы стояли, ходили, ждали, и я по блогерской привычке в твиттерском стиле фотографировал моменты, которые показались мне забавными, и комментировал. Фотографировал охрану, которая везде ходит. Фотографировал машину патриарха, которая подъехала прямо ко входу. Сделал запись в ироническом духе. Потом на службе я фотографировал, как стоят охранники спиной друг к другу, рядом с патриархом, держат оборону, — рассказал отец Александр Шрамко.

В записи священник раскритиковал патриарха за то, что не пообщался с прихожанами у Свято-Духова кафедрального собора.

Уволили священника в Минске за фото главы РПЦ с охраной
В воскресенье, 14 октября, Александра Шрамко пригласили вместе с другими священниками освящать Всехсвятский храм.

— Я облачился, спросил еще, служу ли, потому что не все священники служат, некоторые просто стоят в храме. Сказали, что служу. Потом началось что-то непонятное: охранники патриарха сказали, что я фотографировал патриарха, уронил его престиж, все это ему не нравится. Ну и все. Сначала просто попросили больше не фотографировать, чтобы не было проблем. Я согласился. Потом сказали, что меня зовет владыка, митрополит Павел. А он уже сказал: разоблачайтесь, вы запрещены к служению с сегодняшнего дня.

Александра Шрамко пригласили во вторник, 16 октября, в Минское епархиальное управление, где выдали бумагу о том, что он официально уволен с должности священника, сообщает «Радио Свобода». Причина — «нарушение иерейской присяги, клятвопреступление и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную Церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть».

Уволили священника в Минске за фото главы РПЦ с охраной
Отца Александра Шрамко лишили права служить, носить иерейский крест и преподавать благословение.

В бумаге, подписанной митрополитом Павлом, указано, что возможность служения Шрамко в иерейском сане обсудят через год на Епархиальном совете.

Источник: tut.by


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