До 6% обещает инфляцию в начале 2019 года Минэкономразвития

Пиковое значение инфляции в годовом выражении в РФ в 5,5% ожидается в первом квартале 2019 года с дальнейшим ее замедлением до 4,3% к концу 2019 года, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Азер Талыбов, выступая на бюджетном комитете Госдумы с макропрогнозом.

Раньше Минэкономразвития оценивало рост пиковой годовой инфляции в I квартале 2019 года лишь до 4,5-5%.

Таким образом, ожидания Минэкономразвития по инфляции в первом квартале 2019 года приблизились к прогнозу ЦБ. Как сообщалось, ЦБ также ожидает пик годовой инфляции в первом полугодии 2019 года в интервале 5,5-6%.

«На первый квартал 2019 года, по нашей оценке, придется максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках. По итогам 2019 года рост экономики замедлится до 1,3% после 1,8% в текущем году. А инфляция в 2019 году ускорится до 4,3% с пиковых значений в 5,5% в I квартале следующего года. Начиная с 2020 года инфляционная динамика стабилизируется вблизи целевого значения в 4%», — сказал Талыбов.

Минэкономразвития в уточненном прогнозе, который одобрило правительство в конце сентября, повысило прогноз по инфляции на 2018 год до 3,4% с 3,1%, на 2019 год оставило прежним — 4,3%.

На прошлой неделе Минэкономразвития в своем обзоре «Картина экономики» отмечало, что при сохранении курса рубля на текущих уровнях инфляция по итогам 2018 года составит 3,7-3,9%. Чтобы инфляция удержалась в рамках прогноза — 3,4% — рубль уже начиная с октября должен выйти на прогнозную траекторию, говорилось в докладе. В макропрогнозе Минэкономразвития заложило курс рубля в размере 64,5 руб./$1 в октябре и по 63,9 руб./$1 в ноябре-декабре.

ЦБ в середине сентября повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2018 год до 3,8-4,2% с 3,5-4%. На 2019 год ЦБ повысил прогноз сразу до 5-5,5% с 4% на фоне ослабления рубля и повышения НДС с 2019 года до 20%.

Банк России на фоне усиления инфляционных и геополитических рисков в середине сентября повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,50%, а также продлил мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2018 года.

В следующий раз совет рассмотрит вопрос о ставке 26 октября. Как заявила в пятницу первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, много факторов говорит в пользу неизменности ключевой ставки на заседании, снижение ставки маловероятно.

Источник: Интерфакс