На прием к врачу через портал госуслуг записались 44 502 жителя Бердска в 2018 году

Все чаще пользуются порталом госуслуг для записи на прием к врачу жители Бердска.

Данная услуга работает с 12 декабря 2016 года. В 2016 году через портал госуслуг записались на прием 46 человек, в 2017-м — 1695, в 2018-м — 44 502, сообщил на совещании чиновников 15 октября главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

— Эта услуга востребована. Есть перебои, разговоров нет, но для этого у нас есть служба техподдержки в Новосибирске, куратор — министерство здравоохранения, где технические вопросы быстро решаются, — отметил Краморов

Электронная запись в в бердскую горбольницу к врачам взрослого поликлинического отделения может осуществляется через единый портал госуслуг: личный кабинет—раздел «Мое здоровье» и далее «запись к врачу» или «вызов врача на дом».

Запись на прием к врачам участковым и врачам специалистам осуществляется по единому телефону городской электронной регистратуры (124) или через регистратуру поликлинического отделения (при непосредственном обращении в регистратуру поликлинического отделения или по телефону регистратуры поликлиники) в рабочие дни с 7. 30 до 20.00.

Прием вызовов на дом для участковых врачей в рабочие дни проводится по единому телефону городской электронной регистратуры 124 или через регистратуру поликлинического отделения (при непосредственном обращении в регистратуру поликлинического отделения или по телефону регистратуры поликлиники 2-18-81 и многоканальный 3-04-73) в рабочие дни с 7. 30 до 16.00.