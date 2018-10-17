На прием к врачу через портал госуслуг записались 44 502 жителя Бердска в 2018 году

Даже при наличии электронной записи многие записываются на прием к врачу через регистратуру
Все чаще пользуются порталом госуслуг для записи на прием к врачу жители Бердска.
Данная услуга работает с 12 декабря 2016 года. В 2016 году через портал госуслуг записались на прием 46 человек, в 2017-м — 1695, в 2018-м — 44 502, сообщил на совещании чиновников 15 октября главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.
— Эта услуга востребована. Есть перебои, разговоров нет, но для этого у нас есть служба техподдержки в Новосибирске, куратор — министерство здравоохранения, где технические вопросы быстро решаются, — отметил Краморов
Электронная запись в в бердскую горбольницу к врачам взрослого поликлинического отделения может осуществляется через единый портал госуслуг: личный кабинет—раздел «Мое здоровье» и далее «запись к врачу» или «вызов врача на дом».
Запись на прием к врачам участковым и врачам специалистам осуществляется по единому телефону городской электронной регистратуры (124) или через регистратуру поликлинического отделения (при непосредственном обращении в регистратуру поликлинического отделения или по телефону регистратуры поликлиники) в рабочие дни с 7. 30 до 20.00.
Прием вызовов на дом для участковых врачей в рабочие дни проводится по единому телефону городской электронной регистратуры 124 или через регистратуру поликлинического отделения (при непосредственном обращении в регистратуру поликлинического отделения или по телефону регистратуры поликлиники 2-18-81 и многоканальный 3-04-73) в рабочие дни с 7. 30 до 16.00.
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Толку то от этого портала если талонов на всех не хватает и чтоб попасть к врачу это надо к нему самому идти а не ждать очередь через месяц или два.
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«Толку то от этого портала если талонов на всех не хватает и чтоб попасть к врачу это надо к нему самому идти а не ждать очередь через месяц или два.»
Им по фигу, как это не работает, им там не лечится, за то, как пантово звучит? Прямо как в гейропе…., правда работает наоборот….. или не работает…..
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Сейчас на портале я не могу даже к терапевту записаться.
Есть офтальмолог, лор и инфекционист, но «Невозможно выбрать время для записи». Правда можно записаться к онкологу, но мне туда, слава богу, не надо.
Зачем этот показушный отчет Краморова?
Раньше могла записаться к терапевту, но если она в это время была в отпуске или на больничном, это никак не отражалось на портале и ты все равно приходил к закрытой двери и вынужден был стоять в регистратуру за резервным талоном к другому врачу. Вот это удобство! Просто торжество технологий!
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«Госуслуги» действительно сильно упростили жизнь.
В нашей семье за последний год пользовались:
— запись к врачам
— замена паспорта
— регистрация в ГИБДД
— оплата налогов
Все супер просто, быстро и качественно + еще и скидки при онлайн оплате.
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Соглашусь со всем кроме записи к врачу. Да, пару раз все прошло удачно. Но только к терапевту и только пару раз из 10 или 12..
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да, к врачам — самое сложное.
тут даже не в системе дело, а в том что их физически недостаточно на всех желающих
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Ребенка к педиатру через госуслуги получалось записывать, а вот самому к терапевту не удалось, после того как выбрал «терапевт участковый» и поликлинику №2 на Боровой больше ничего выбрать не предлагалось…. По звонку в регистратуру, на удивление была запись на этот же день…
У нас участок какой-то проклятый что ли? Еще когда был сайт zdrav-nsk коллеги по работе записывались на другом участке, а у нас не давал сайт, после выбора участка не высвечивал расписание врача.
Еще бы делали лист ожидания… Если записи нет. И сами бы знали сколько они не могут обслужить хоть и есть потребность и могли бы в случае отказа людей от записи, записывать
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Краморов снова «лукавит». То про огромные зарплаты врачей и медсестер рассказывает, то про мнимую возможность записи через сайт. Да, невозможно ни к кому записаться. Сама в пятницу и понедельник пробовала записаться к терапевту, не получилось. К узким спецам тоже стабильно нет записи. Главврачу может уже работать начать, а не только не очень правдивые интервью раздавать
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44 502 жителя записались к врачу. Это же пол-города по сути.
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