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На прием к врачу через портал госуслуг записались 44 502 жителя Бердска в 2018 году

Эта услуга становится все более востребованной. В прошлом году ею воспользовались 1695 бердчан.

17.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.
 
На прием к врачу через портал госуслуг записались 44 502 жителя Бердска в 2018 году

Даже при наличии электронной записи многие записываются на прием к врачу через регистратуру

Все чаще пользуются порталом госуслуг для записи на прием к врачу жители Бердска.

Данная услуга работает с 12 декабря 2016 года. В 2016 году через портал госуслуг записались на прием 46 человек, в 2017-м — 1695, в 2018-м — 44 502, сообщил на совещании чиновников 15 октября главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

— Эта услуга востребована. Есть перебои, разговоров нет, но для этого у нас есть служба техподдержки в Новосибирске, куратор — министерство здравоохранения, где технические вопросы быстро решаются, — отметил Краморов

Электронная запись в в бердскую горбольницу к врачам взрослого поликлинического отделения может осуществляется через единый портал госуслуг: личный кабинет—раздел «Мое здоровье» и далее «запись к врачу» или «вызов врача на дом».

Запись на прием к врачам участковым и врачам специалистам осуществляется по единому телефону городской электронной регистратуры (124) или через регистратуру поликлинического отделения (при непосредственном обращении в регистратуру поликлинического отделения или по телефону регистратуры поликлиники) в рабочие дни с 7. 30 до 20.00.

Прием вызовов на дом для участковых врачей в рабочие дни проводится по единому телефону городской электронной регистратуры 124 или через регистратуру поликлинического отделения (при непосредственном обращении в регистратуру поликлинического отделения или по телефону регистратуры поликлиники 2-18-81 и многоканальный 3-04-73) в рабочие дни с 7. 30 до 16.00.


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Толку то от этого портала если талонов на всех не хватает и чтоб попасть к врачу это надо к нему самому идти а не ждать очередь через месяц или два.

    Thumb up 10 Thumb down 3

    • Аноним

      «Толку то от этого портала если талонов на всех не хватает и чтоб попасть к врачу это надо к нему самому идти а не ждать очередь через месяц или два.»

      Им по фигу, как это не работает, им там не лечится, за то, как пантово звучит? Прямо как в гейропе…., правда работает наоборот….. или не работает…..

      Thumb up 7 Thumb down 3

  2. Аноним

    Сейчас на портале я не могу даже к терапевту записаться.
    Есть офтальмолог, лор и инфекционист, но «Невозможно выбрать время для записи». Правда можно записаться к онкологу, но мне туда, слава богу, не надо.

    Зачем этот показушный отчет Краморова?

    Раньше могла записаться к терапевту, но если она в это время была в отпуске или на больничном, это никак не отражалось на портале и ты все равно приходил к закрытой двери и вынужден был стоять в регистратуру за резервным талоном к другому врачу. Вот это удобство! Просто торжество технологий!

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  3. Аноним

    «Госуслуги» действительно сильно упростили жизнь.
    В нашей семье за последний год пользовались:
    — запись к врачам
    — замена паспорта
    — регистрация в ГИБДД
    — оплата налогов
    Все супер просто, быстро и качественно + еще и скидки при онлайн оплате.

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    • Аноним

      Соглашусь со всем кроме записи к врачу. Да, пару раз все прошло удачно. Но только к терапевту и только пару раз из 10 или 12..

      Thumb up 3 Thumb down 0

      • Аноним

        да, к врачам — самое сложное.
        тут даже не в системе дело, а в том что их физически недостаточно на всех желающих

        Thumb up 2 Thumb down 0

  4. просто я

    Ребенка к педиатру через госуслуги получалось записывать, а вот самому к терапевту не удалось, после того как выбрал «терапевт участковый» и поликлинику №2 на Боровой больше ничего выбрать не предлагалось…. По звонку в регистратуру, на удивление была запись на этот же день…

    У нас участок какой-то проклятый что ли? Еще когда был сайт zdrav-nsk коллеги по работе записывались на другом участке, а у нас не давал сайт, после выбора участка не высвечивал расписание врача.

    Еще бы делали лист ожидания… Если записи нет. И сами бы знали сколько они не могут обслужить хоть и есть потребность и могли бы в случае отказа людей от записи, записывать

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    Краморов снова «лукавит». То про огромные зарплаты врачей и медсестер рассказывает, то про мнимую возможность записи через сайт. Да, невозможно ни к кому записаться. Сама в пятницу и понедельник пробовала записаться к терапевту, не получилось. К узким спецам тоже стабильно нет записи. Главврачу может уже работать начать, а не только не очень правдивые интервью раздавать

    Thumb up 2 Thumb down 0

  6. Аноним

    44 502 жителя записались к врачу. Это же пол-города по сути.

    Thumb up 2 Thumb down 0

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