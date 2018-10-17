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$14 млрд инвестировала Россия в казначейские обязательства Минфина США

Российская Федерация в августе сократила объем вложений в американские облигации на $810 млн.

17.10.2018 Фото: СКР Нет комментариев
 
$14 млрд инвестировала Россия в казначейские обязательства Минфина США

Инвестиции РФ в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в августе 2018 года сократились впервые за три месяца — на $810 млн по с июлем, колебания за который были минимальными.

Как показывают данные Минфина США, на конец августа России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,097 млрд против $14,907 млрд месяцем ранее.

Инвестиции РФ в долгосрочные казначейские бумаги США в августе составляли $3,378 млрд, а в краткосрочные — $10,719 млрд, передает «Интерфакс».

Для сравнения: в апреле, на фоне жестких антироссийских санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое — с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в августе сократил вложения третий месяц подряд — на $5,9 млрд, до $1 трлн 165,1 млрд. На втором месте Япония, которая также уменьшила инвестиции в гособлигации США — на $5,6 млрд, до $1 трлн 29,9 млрд.

На третьем месте на конец августа находилась Бразилия ($317,8 млрд), на четвертом — Ирландия ($315,8 млрд), на пятом — Великобритания ($272,6 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг, Саудовская Аравия.

Турция в августе на фоне падения нацвалюты и усиления напряженности в отношениях с США сбросила довольно большой объем US Treasuries, сократив вложения с $29,6 млрд до менее чем $18,5 млрд.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в августе вырос на $35,4 млрд, до $6 трлн 287 млрд. Из этой суммы более $4 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.


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