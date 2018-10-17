Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 17 октября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №38/2018.

В номере вы прочтете:

1. Отремонтируют разбитые дороги на кладбище и к «Колорлону».

2. 2,5 года колонии дал экс-депутату суд за злоупотребление и растрату. И сразу отпустил.

3. В шторм «газель» преградила путь электрикам в трансформаторную подстанцию.

4. Скандал устроили вице-губернатору из-за горки в благоустроенном дворе жители Бердска.

5. Генплан: Хлебокомбинат и швейную фабрику перенесут из центра города в промзону.

6. Погиб в сгоревшем доме 78-летний бердчанин. Его дочь и внучка смогли спастись.

7. Инструкция к применению: как избежать пожара.

8. Кражи электричества на 200 тыс. рублей у старушки в Бердске не выявили.

9. Провалился асфальт над теплотрассой в центре Бердска.

10. В Бердске пройдет гала-концерт фестиваля творчества глухонемых.

11. Гроб бердского купца Горохова выставлен в музее погребальной культуры.

12. Кому положены субсидии на оплату услуг ЖКХ.

13. Законно ли рубят деревья в бердском лесу?

14. С попыткой убийства сравнила зверское избиение школьниками 13-летнего сына его мать.

15. В сквере у роддома высадят рябиновую аллею в день визита губернатора.

На обложке — Куда перенесут 5000 частных домов из центра Бердска?.

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