Опасные последствия кесарева сечения обнаружили ученые

Биологи из университета Джорджии в Атланте (США) обнаружили, что кесарево сечение необычным образом влияет на формирование и рост мозга малышей уже после их рождения, способствуя массовой смерти нейронов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS, передают «Известия».

Отмечается, что сразу после выхода ребенка на свет начинается естественный процесс гибели нейронов и чрезмерная активация гипоталамуса. Таким образом организм обучается борьбе с инфекциями и формирует первичные цепочки нервных клеток.

Однако при хирургическом вмешательстве данный процесс нарушается и, как показали наблюдения за мышами, нейроны продолжают гибнуть в некоторых отделах мозга еще три дня. А иммунитет в итоге долгое время не мог «устаканиться».

15 октября сообщалось, что частое мытье рук способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных и острых кишечных инфекций.