Конкурс «Бердская красавица-2019»
Пропавшего без вести кадета нашли в галерее Новосибирска
$14 млрд инвестировала Россия в казначейские обязательства Минфина США
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Опасные последствия кесарева сечения обнаружили ученые
На 9% меньше стали брать ипотеку в Новосибирской области
Травников согласился переименовать новосибирский аэропорт Толмачево
За «хищение воды» и растрату на 200 млн рублей доктору наук продлил арест до Нового года суд Бердска
Поднять зарплаты россиян требует президент Путин
Электрообогреватели накрутили счетчик на 200 тыс. рублей у старушки в Бердске