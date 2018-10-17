На 9% меньше стали брать ипотеку в Новосибирской области

Управлении Росреестра по Новосибирской области подвело итоги за первые три квартала 2018 года. С января по сентябрь в единый государственный реестр недвижимости внесено 60,9 тыс. записей об ипотеке, сообщает Sibnovosti.ru.

По данным ведомства, количество ипотек выросло на 29% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Тогда было зарегистрировано 47 тыс. таких сделок. Данные приведены на официальном сайте Новосибирска.

В сентябре 2018 года было зарегистрировано 7 481 ипотек или на 26% больше, чем в сентябре 2017-го. Впрочем, тенденцию нельзя считать однозначной — по сравнению с августом 2018-го число ипотек упало на 9%.

Напомним, объем жилищного строительства в Новосибирской области примерно со второй половины 2018 года стал уступать прошлогоднему показателю. По данным регионального Минстроя, в январе-сентябре этого года было сдано в эксплуатацию 938,2 тыс. кв. м (12,3 тыс. квартир). Это на 8,5% ниже соответствующего уровня аналогичного периода 2017 года.

Как сообщали Sibnovosti.ru, правительство Новосибирской области готово направить на поддержку отрасли в 2019 году до 2 млрд руб. Минстрой, помимо прочего, попытается вывести на рынок ипотеку без первого взноса и ипотечный кредит со сниженной кредитной ставкой.





