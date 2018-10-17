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Пропавшего без вести кадета нашли в галерее Новосибирска

Мальчик переночевал в подъезде многоэтажного дома, а утром отправился в картинную галерею, чтобы устроиться на работу и самому обеспечивать себя.

17.10.2018 Нет комментариев
 
Пропавшего без вести кадета нашли в галерее Новосибирска

Полицейские сутки искали пропавшего кадета

В Новосибирске найден пропавший учащийся кадетского корпуса, сообщили во вторник в управлении МВД по Новосибирской области

13-летний кадет 15 октября не вернулся домой после занятий. Подростка искали полицейские и волонтеры, а обнаружили его в картинной галерее.

Сотрудники ОП №3 «Заельцовский» рассказали, что мальчик проживает с мамой и братом. Семья благополучная, ни в чем не нуждается. Поссорившись с мамой из-за плохого поведения, мальчик решил жить самостоятельно, чтобы, как сам говорит, не огорчать своих близких.

После уроков он поехал на велосипеде к знакомому в Октябрьский район. Переночевал в подъезде многоэтажного дома, а утром отправился в картинную галерею, чтобы устроиться на работу и самому обеспечивать себя. Ранее он уже подрабатывал в галерее — раздавал рекламные листовки.

В галерее граждане узнали парня по ориентировке, размещенной в СМИ и соцсетях, и сообщили о его местонахождении в полицию. Полицейские незамедлительно выехали на место и после беседы передали подростка его маме.


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