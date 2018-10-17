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Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

21 ноября в газете выйдет праздничный выпуск и вы сможете маме подарить уникальный и неожиданный подарок.

17.10.2018 Фото: Героинь 6 коммент.

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Галина и дочь Кристина Важинские

Объявляем новый фотомарафон! Он посвящен нашим прекрасным мамам! День матери в этом году мы будем отмечать 25 ноября.

А праздничный выпуск с фотомарафоном выйдет 21 ноября. Вы сможете купить газету и подарить маме.

Присылайте селфи со своим любимым человечком

на ящик bkurer@mail.ru c пометкой

«Селфи с мамой». Подпишите имя и фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Селфи с мамой» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать!
Высылать можно до 14 ноября 2018 года.
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Горбань-Катя-и-доча-Аня
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Яна Молева
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Татьяна и дочь Елена Косиковы
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Моя мамочка Сойкина Светлана Владимировна
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Наталья и дочка Дарья
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Катя Шевченко
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Сотникова Ольга и сын Сотников Денис
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Зенкевич Елена с сыном Константином
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
мама Светлана и детки Тимур и Егорка
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
мама Светлана и детки Тимур и Егорка
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Ирина дочь Юлия Сергунины
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
дочь Маргарита, мама Марина и внучка Сонечка
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Анна и Лиза
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Ира и дочь Вероника
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мамуля Наталья дочь Аня
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Аня сынок Павлик
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
мама Наталья и дочь Оксана
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Екатерина Матвеева, сын Сажин Степан
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Екатерина Матвеева, Ребенок Степан Сажин
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
мама-Райс Анастасия и сынок-Райс Андрей
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Нобилевы мама Эля, доча Вика
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Долженко Юлия и дочка Алина
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Анастасия , дочка София
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Оборева Татьяна с дочкой Александрой
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Анастасия , дочка София
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Елена Гриенко и дочь Катя
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Татьяна и сын Тимофей

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Весь сюжет: Фотомарафоны

(6) Комментариев

  1. Алина Сибирская

    Смотрю мы с дочкой на главном фото,приятно)))

    Thumb up 6 Thumb down 1

  2. Аноним

    А кто тут мама?

    Thumb up 7 Thumb down 2

  3. Вася

    Я что то не могу понять, а кто мама?

    Thumb up 5 Thumb down 2

  4. Аноним

    Я рада за маму, которой муж может позволить быть женщиной

    Thumb up 1 Thumb down 1

  5. Аноним

    Эх мама……

    Thumb up 0 Thumb down 0

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