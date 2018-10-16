За «хищение воды» и растрату на 200 млн рублей доктору наук продлил арест до Нового года суд Бердска

Сегодня, 16 октября, судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич продлила меру пресечения обвиняемому в «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директору муниципального Комбината бытовых услуг на два месяца. Александр Кожин, против которого возбудили второе уголовное дело о растрате 10 млн рублей, останется в СИЗО до 25 декабря.

Адвокат Евгений Нахабин снова ходатайствовал об изменении меры пресечения и просить суд перевести Кожина под домашний арест. Но обвинение вновь привело аргументы в пользу содержания под стражей. По словам гособвинителя, у следствия есть все основания полагать, что Александр Кожин может скрыться от следствия и препятствовать расследованию, оказать давление на свидетелей, воспользоваться влиятельными знакомствами с высокопоставленными чиновниками правительства Новосибирской области

— Все те же формулировки и доводы, как и на предыдущем заседании в августе. Александр Юрьевич выступил и сказал, что все влиятельные знакомства, которые были у него до возбуждения уголовного дела в связи со сменой правительства исчезли. Половина из чиновников ушла в отставку, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» защитник Кожина.

Евгений Нахабин отметил, что в новосибирском СИЗО №1 Александр Кожин продолжает заниматься наукой, пишет статьи — не сидит сложа руки. Он, как может, поддерживает свое здоровье, пьет лекарство, которое ему передают родные — держится, старается не терять присутствия духа. Напомним, что задержали Кожина в конце марта.

По словам адвоката, следствие еще идет, а в связи с возбуждением в августе второго уголовного дела (растрата 10 млн рублей посредством РКЦ, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск») сроки еще больше затянутся:

— По экономическим преступлениям большой объем работы. Все запрашивают, чтобы дело не развалилось.

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков не желая погашать задолженность, через замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича обратился к Кожину, с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Еще 20 млн за потребленную воду, как полагает следствие, Александр Юрьевич «простил» компании «СтройРегионСервис». Но в этом случае пособников пока установить не удалось. Таким образом, Кожина обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб муниципалитету — в общей сложности около 190 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 августа судья Татьяна Васюхневич продлила срок домашнего ареста двоим пособникам бывшего директора КБУ на два месяца до 26 октября. Напомним, что Дыненков и Оленич находятся под домашним арестом с 3 июля по решению областного суда. Кожину облсуд отказал в смягчении меры пресечения.

В ближайшие дни состоится заседание по мере пресечения Оленичу и Дыненкову.

Справка «Курьер. Среда. Бердск»

17 декабря 2013 года и. о. главы Бердска Андрей Михайлов подписал постановление о назначении на должность директора МУП «Комбинат бытовых услуг» Александра Кожина.

Александр Кожин родился в 1964 году. Окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности – инженер-механик.

Имеет ученую степень: доктор наук по экономике (дата защиты докторской диссертации – 5 сентября 2009 года, дата защиты кандидатской диссертации – 13 декабря 2002 года).

С 1986-го по 1996 год работал инженером – начальником отдела Новосибирского отделения Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института комплексно-энергетической технологии.

С 1996-го по 2002 год – заместитель председателя – председатель комитета по энергетики мэрии Новосибирска.

С 2002-го по 2003 год – директор муниципального унитарного предприятия «Энергия».

С 2003-го по 2010 год – генеральный директор ОАО Новосибирск – гортеплоэнерго.

С 2010-го по 2012 год – заместитель мэра, директор департамента энергетики жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

С 2012 года — директор департамента энергетики и ЖКХ ООО УК Концерн «Сибирь».