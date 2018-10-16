Поднять зарплаты россиян требует президент Путин

Президент России Владимир Путин назвал системной задачей в экономике обеспечение более высоких темпов роста и более ощутимый рост зарплат и реальных доходов граждан. Как сообщает официальный сайт Кремля, об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.
«Системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, стимулировать развитие обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более ощутимыми рост заработных плат и реальных доходов граждан», — подчеркнул глава государства.
Он заметил, что в этой сфере уже отмечается позитивная динамика: за январь-август реальные располагаемые денежные доходы граждан выросли на 2,2% к тому же периоду прошлого года, реальная заработная плата увеличилась на 8,4%. «Как мы всегда оговариваемся: это, конечно, не во всех отраслях, и в региональном разрезе по-разному смотрится, но в целом позитивная тенденция здесь есть», — добавил президент.
Он отметил, что на совещании будут обсуждаться конкретные шаги для решения поставленных задач.
В совещании приняли участие помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
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Хватит пиариться, хватить отвлекать народ от застоя! Опять цены на бензин поднимать собрался ??
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у нас традиционно поднимают пенсии и зарплаты на копейки, а тарифы, цены и налоги взлетают еще выше ..))
От нефтяных доходов за 2018 год каждый житель страны получил +2% НДС (это значит, цены вырастут еще больше),
+15% к цене топлива,+10% к тарифам ЖКХ, + 5 лет к пенсионному возрасту..
«Поднял страну с колен», это видно по всему……
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Трепло!Одни разговоры.Поднимут зарплаты чиновникам,депутатам,а отчитаются,что средняя зарплата выросла до 45 тыс.рублей.Реально действуют только удушающие народ законы!
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Без всякого сомнения поднимут и мы знаем этих россиян
Игорю Ивановичу свою новую пятиэтажную квартиру обставлять нужно
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Требую купить слона
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