Поднять зарплаты россиян требует президент Путин

Президент России Владимир Путин назвал системной задачей в экономике обеспечение более высоких темпов роста и более ощутимый рост зарплат и реальных доходов граждан. Как сообщает официальный сайт Кремля, об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, стимулировать развитие обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более ощутимыми рост заработных плат и реальных доходов граждан», — подчеркнул глава государства.

Он заметил, что в этой сфере уже отмечается позитивная динамика: за январь-август реальные располагаемые денежные доходы граждан выросли на 2,2% к тому же периоду прошлого года, реальная заработная плата увеличилась на 8,4%. «Как мы всегда оговариваемся: это, конечно, не во всех отраслях, и в региональном разрезе по-разному смотрится, но в целом позитивная тенденция здесь есть», — добавил президент.

Он отметил, что на совещании будут обсуждаться конкретные шаги для решения поставленных задач.

В совещании приняли участие помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Источник: ТАСС