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Поднять зарплаты россиян требует президент Путин

Глава государства назвал системной задачей в экономике обеспечение более высоких темпов роста заработных плат.

16.10.2018 Фото: кремлин.ру 5 коммент.
 
Поднять зарплаты россиян требует президент Путин

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал системной задачей в экономике обеспечение более высоких темпов роста и более ощутимый рост зарплат и реальных доходов граждан. Как сообщает официальный сайт Кремля, об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, стимулировать развитие обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более ощутимыми рост заработных плат и реальных доходов граждан», — подчеркнул глава государства.

Он заметил, что в этой сфере уже отмечается позитивная динамика: за январь-август реальные располагаемые денежные доходы граждан выросли на 2,2% к тому же периоду прошлого года, реальная заработная плата увеличилась на 8,4%. «Как мы всегда оговариваемся: это, конечно, не во всех отраслях, и в региональном разрезе по-разному смотрится, но в целом позитивная тенденция здесь есть», — добавил президент.

Он отметил, что на совещании будут обсуждаться конкретные шаги для решения поставленных задач.

В совещании приняли участие помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Источник: ТАСС


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(5) Комментариев

  1. Бердчанин

    Хватит пиариться, хватить отвлекать народ от застоя! :( Опять цены на бензин поднимать собрался ??

    Thumb up 16 Thumb down 3

  2. Аноним

    у нас традиционно поднимают пенсии и зарплаты на копейки, а тарифы, цены и налоги взлетают еще выше ..))
    От нефтяных доходов за 2018 год каждый житель страны получил +2% НДС (это значит, цены вырастут еще больше),
    +15% к цене топлива,+10% к тарифам ЖКХ, + 5 лет к пенсионному возрасту..
    «Поднял страну с колен», это видно по всему…… :(

    Thumb up 15 Thumb down 3

  3. Аноним

    Трепло!Одни разговоры.Поднимут зарплаты чиновникам,депутатам,а отчитаются,что средняя зарплата выросла до 45 тыс.рублей.Реально действуют только удушающие народ законы!

    Thumb up 14 Thumb down 2

  4. Поросёнок Пётр

    Без всякого сомнения поднимут и мы знаем этих россиян :-D
    Игорю Ивановичу свою новую пятиэтажную квартиру обставлять нужно ;)

    Thumb up 9 Thumb down 2

  5. Аноним

    Требую купить слона :-D

    Thumb up 0 Thumb down 1

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