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Рекламировать услуги по написанию дипломных работ запретила Госдума

Медведев пояснял: если написанием работ занимается фирма, то это является нарушением закона и основанием для того, чтобы не присваивать квалификационную степень.

16.10.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Рекламировать услуги по написанию дипломных работ запретила Госдума
Госдума приняла закон, вводящий запрет рекламы услуг написания диссертаций и других научных работ.

Документ запрещает рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее пояснял, что если написанием работ занимается какая-либо фирма, то это является нарушением закона и основанием для того, чтобы не присваивать квалификационную степень. Подобная практика мешает объективно судить об уровне подготовки молодых специалистов, подчеркивал он.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Егор

    Это правильно.

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