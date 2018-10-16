Декинг – материал для широкого спектра задач

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Декинг изготавливается из древесной стружки и полимерной смеси, что обеспечивает ему широкий набор достоинств. Этот материал прекрасно имитирует природные основы, в том числе и ценные породы деревьев, радует экологической безопасностью, возможностью использования даже в местах с детьми, аллергиками. За счет полимерных композитов доски становятся очень прочными, устойчивыми к любым неблагоприятным воздействиям извне, в том числе и к повышенной влажности, ультрафиолетовым лучам. Изделия на протяжении многих лет сохраняют свои первоначальные характеристики даже при условии эксплуатации под открытым небом. Они не деформируются, не растрескиваются. Немаловажно и то, что при всей своей идеальной гладкости такая продукция нескользкая. Для удобства монтажа ламелей предусмотрены простые и точные системы.

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