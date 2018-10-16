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Декинг – материал для широкого спектра задач

В обустройстве самых разнообразных объектов сегодня широкое применение находит доска из ДПК.

16.10.2018 Нет комментариев
 
Декинг – материал для широкого спектра задач

Этот материал успешно демонстрирует себя как в экстерьере, так и в интерьере, становится настоящим помощником при оформлении террас, беседок, причалов и многого другого. Высокая востребованность декинга объясняется его прекрасными эстетическими и техническими характеристиками. Кроме того, террасная доска из дпк в Новосибирске представлена в нескольких ценовых сегментах, а потому доступна практически для всех слоев населения.

Декинг изготавливается из древесной стружки и полимерной смеси, что обеспечивает ему широкий набор достоинств. Этот материал прекрасно имитирует природные основы, в том числе и ценные породы деревьев, радует экологической безопасностью, возможностью использования даже в местах с детьми, аллергиками. За счет полимерных композитов доски становятся очень прочными, устойчивыми к любым неблагоприятным воздействиям извне, в том числе и к повышенной влажности, ультрафиолетовым лучам. Изделия на протяжении многих лет сохраняют свои первоначальные характеристики даже при условии эксплуатации под открытым небом. Они не деформируются, не растрескиваются. Немаловажно и то, что при всей своей идеальной гладкости такая продукция нескользкая. Для удобства монтажа ламелей предусмотрены простые и точные системы.

На рынке представлен декинг буквально под любые строительные задачи. Подобрать что-то оптимальное под конкретный интерьер или экстерьер можно на страницах специализированных интернет-магазинов. На одной площадке могут быть собраны десятки разноплановых вариантов в темных или светлых оттенках, небольшой толщины или с усиленной конструкцией. Для удобства выбора могут быть приготовлены фотографии изделий применительно к оформлению тех или иных объектов.


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