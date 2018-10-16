Электрообогреватели накрутили счетчик на 200 тыс. рублей у старушки в Бердске

На законных основаниях отключили от электричества дом 79-летней Валентины Мошкиной в Бердске. Сотрудники Новосибирскэнергосбыта и РЭС подтвердили факты потребления электроэнергии на сумму почти в 200 тыс. рублей в доме пенсионерки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», такая задолженность образовалась у Валентины Мошкиной меньше чем за четыре года. Она была в ужасе от данной суммы. Уверяла, что не могла потребить такое количество электроэнергии. Платежи по 500 рублей она делала ежемесячно. Ей нечем погашать такую огромную сумму, размер ее пенсии — 9000 рублей. В доме жить не может — электричество отключили.

Однако Новосибирскэнергосбыт утверждал, что только за неполный месяц после установки счетчика 18 ноября 2014 года пенсионерка потребила электроэнергии 2030 кВт. А показатель на 7 июля 2018 года составил 69822 кВт. На протяжении 3,5 лет Мошкина ежемесячно платила по 500 рублей. Заявляя на протяжении долгого времени одно и то же показание счетчика. Нарушений в работе приборов учета выявлено не было, фактов несанкционированного подключения из под ИПУ Мошкиной также не зафиксировано.

Производимые Мошкиной В.В. ежемесячные оплаты по 500 рублей, а это примерно 200 кВт, не покрывали фактическое потребление электроэнергии, в связи с чем задолженность ежемесячно накапливалась и достигла критических значений.

В связи с наличием задолженности АО «Новосибирскэнергосбыт» уведомило потребителя об отключении электрической энергии в случае неоплаты задолженности и направило указанный адрес для произведения отключения электрической энергии в АО «РЭС». 2 октября 2018 года АО «РЭС» было произведено отключение от электроснабжения жилого дома.

Новосибирскэнергосбыт заявляет, что Мошкина вправе обратиться к ним с заявлением о заключении соглашения о предоставлении рассрочки платежа. И советует ей попросить помощи в отделе соцобслуживания населения.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердских РЭС Игорь Михин, такое количество электроэнергии у Валентины Мошкиной могло накопиться из-за обогревающих помещения электрообогревателей.

— Со слов моих сотрудников, в доме пенсионерки нет даже печной трубы, газ не подведен, а в помещениях стояло несколько электрообогревательных приборов, — отметил Михин.

По словам Михина, сотрудники РЭС в холодное время года пользуются специальными методиками, с помощью которых определяют количество потребляемой электроэнергии в домах частного сектора на вводе в ночное время. Если нагрузка большая, явно это не работающий холодильник. Понятно, что идет обогрев дома, отметил Игорь Анатольевич. Когда начинают проверять в программе, сколько владелец дома платит в месяц, получается разница. Понимают, что это недобросовестный потребитель. И тогда по отношению к нему принимают меры.

— Лишнего нам не надо. Человек должен оплатить столько, сколько электроэнергии он использовал. Такая же ситуация и с бабушкой. У нее стоял счетчик. Она потребляла электроэнергию, все это фиксировалось, но оплачивала она намного меньше, — акцентировал Игорь Анатольевич.

Возьмем один электрообогреватель, потребляющий 1 кВт в час, есть и более мощные. За сутки он «съест» 24 кВт, за месяц — 720 кВт. А если несколько обогревателей, то еще умножить на их количество. Помимо этого, в доме есть и другие электроприборы, необходимые в повседневной жизни и потребляющие достаточное количества тока.