Легко сделать карьеру в Новосибирске!

Москва, Петербург и Тюмень вошли в число самых благоприятных городов для успешной карьеры. Об этом говорится в результатах опроса рекрутингового портала SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Наиболее высоко перспективы построения личной карьеры в своем городе оценивают москвичи: 74% назвали столицу лучшим городом для своей карьеры. Среди жителей Петербурга таковых 72%. Тюмень назвали лучшим городом для своей карьеры 66% опрошенных. Город находится на третьем месте в общем рейтинге и на первом среди городов-полумиллионников», — говорится в опросе.

Лучшим городом для своей карьеры Екатеринбург считают 59% его экономически активного населения, Краснодар — 57%. Карьерные перспективы в родном городе очевидны для 55% жителей Казани. Лучшим городом для карьерного роста назвали Уфу 49% ее жителей, Нижний Новгород и Новосибирск по 48%, Ростов-на-Дону и Красноярск — по 46%. В возможностях карьерного роста в Самаре и Иркутске уверены по 45% жителей этих городов.

Антилидерами рейтинга стали Омск и Тольятти: здесь карьерных оптимистов только по 16%. Возможности построения карьеры в Волгограде ощущают лишь 18% респондентов. Киров и Новокузнецк назвали по 20%, Саратов — 23% жителей. В Липецке и Ульяновске карьерных оптимистов — по 25%, в Астрахани наличие перспектив роста по службе ощущают 27%.

В аналогичном исследовании четыре года назад рейтинг лучших городов для построения карьеры возглавлял Санкт-Петербург, Москве же досталась почетная «бронза». За четыре года карьерная привлекательность двух столиц в глазах жителей возросла: Москвы — с 66 до 74%, Петербурга — с 68 до 72%. Отмечается прогресс в карьерных ожиданиях у жителей Иркутска: количество респондентов, с оптимизмом оценивающих перспективы роста по службе, за четыре года выросло с 38 до 45%. В Хабаровске число жителей, считающих свой город лучшим для карьеры, возросло с 35 до 41%.

Новосибирск сдает позиции: число карьерных оптимистов снизилось с 55 до 48%. В Красноярске также снижение: с 53 до 46%. Более чем на треть снизилось число карьерных оптимистов в Тольятти: с 26% в 2014 году до 16% в 2018 году.

Опрос прошел 1 — 10 октября в 37 городах России с население более 500 тыс. человек старше 18 лет. Размер выборки: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, в остальных городах — по 900 респондентов.

Источник: ТАСС