Путин: российская экономика в целом позитивная

Президент также оценил ситуацию в экономике РФ в целом как позитивную.

Президент России Владимир Путин отметил успешные совместные действия правительства и Центробанка по сохранению стабильности финансового рынка РФ. Речь об этом шла на совещании по экономическим вопросам, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

«Сохраняется устойчивость финансового рынка, в том числе благодаря совместным действиям правительства и Центрального банка», — сказал Путин. «У нас золотовалютные резервы выросли с начала этого года на 5,7% и составляют уже $459 млрд», — добавил он.

Путин оценил текущую ситуацию в экономике РФ как в целом хорошую. «По ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная», — сказал он. Президент отметил, что опережающую динамику показывает промышленное производство: «индустриальный рост за восемь месяцев составил 3,1%, в том числе обрабатывающее производство выросло на 3,8%».

Кроме того, глава государства упомянул данные за первое полугодие по вложениям в основной капитал предприятий и организаций — рост на 3,2%. «Растет и грузооборот транспорта (3% за восемь месяцев), а также розничная торговля (2,7%)», — добавил он. «Все это — важные индикаторы не только деловой активности, но и потребительского спроса российских семей», — считает Путин.

Глава государства также подчеркнул, что «стабильно низкие значения у инфляции и безработицы». «В августе безработица сократилась до 4,6%, сейчас она находится на рекордно низком уровне, рост цен в годовом выражении в сентябре составил 3,4 %», — сказал он. «За последний месяц он несколько ускорился, но находится в рамках целевого ориентира», — отметил Путин.

Источник: ТАСС