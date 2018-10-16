Путин: российская экономика в целом позитивная

Путин отметил успехи кабмина и ЦБ в поддержании устойчивости финансового рынка
Президент также оценил ситуацию в экономике РФ в целом как позитивную.
Президент России Владимир Путин отметил успешные совместные действия правительства и Центробанка по сохранению стабильности финансового рынка РФ. Речь об этом шла на совещании по экономическим вопросам, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.
«Сохраняется устойчивость финансового рынка, в том числе благодаря совместным действиям правительства и Центрального банка», — сказал Путин. «У нас золотовалютные резервы выросли с начала этого года на 5,7% и составляют уже $459 млрд», — добавил он.
Путин оценил текущую ситуацию в экономике РФ как в целом хорошую. «По ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная», — сказал он. Президент отметил, что опережающую динамику показывает промышленное производство: «индустриальный рост за восемь месяцев составил 3,1%, в том числе обрабатывающее производство выросло на 3,8%».
Кроме того, глава государства упомянул данные за первое полугодие по вложениям в основной капитал предприятий и организаций — рост на 3,2%. «Растет и грузооборот транспорта (3% за восемь месяцев), а также розничная торговля (2,7%)», — добавил он. «Все это — важные индикаторы не только деловой активности, но и потребительского спроса российских семей», — считает Путин.
Глава государства также подчеркнул, что «стабильно низкие значения у инфляции и безработицы». «В августе безработица сократилась до 4,6%, сейчас она находится на рекордно низком уровне, рост цен в годовом выражении в сентябре составил 3,4 %», — сказал он. «За последний месяц он несколько ускорился, но находится в рамках целевого ориентира», — отметил Путин.
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А Познер с ним не согласен что ли ?) :
Журналист Владимир Познер в своем Instagram высказался об уровне бедности в России, объяснив эту ситуацию «беспечностью и безответственностью» государства. Он напомнил, что в одной из недавних программ «назвал цифру двенадцать с чем-то процентов и порядка восемнадцати миллионов человек». «Это не только в России. Например, в Соединенных Штатах процент бедных 12,7 и это 43 млн человек, ну, правда, население США в два с лишним раза больше, чем население России», — указал Познер.
По его мнению, беспечность властей в данной ситуации чревата последствиями. «Ведь чем больше неравенства, тем неизбежнее тяжелейшие последствия, это нам история показывает», — считает Познер. (с)
ну, если подходить к бедности по американским критериям, то бедными в России придется признать процентов восемьдесят минимум….
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В США бомжей столько что ты в жизни вообразить не можешь.
Талоны на еду десятки миллионов получают.
Иди работай, до реальных сравнений ты ещё не дошёл..
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Я этому дедушке не верю
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Сколько не говори халва халва, во рту слаще не станет
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Так вроде сам вовочка рассказывал о росте за чертой бедности на 13%, и сам послание выпустил ( с выделением денег на борьбу с бедностью).
Болеет видать старик
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А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо
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