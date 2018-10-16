Зарезала сына пьяная мать в Новосибирске

39-летняя женщина испытывала длительную неприязнь к своему 18-летнему отпрыску. Этим летом, взяв нож, она пошла его искать на улице, а найдя, убила.
Мать испытывала неприязнь к сыну, поэтому и зарезала
Перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего сына, сообщил сегодня, 16 октября, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.
Прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин направил в суд уголовное дело в отношении матери, обвиняемой в убийстве сына.
39-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
По версии следствия, 26 июня 2018 года у женщины, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома №24 по ул. Селезнева, возник конфликт с ее 18-летним сыном (на почве длительных неприязненных отношений).
Взяв нож, женщина вышла на улицу в поисках сына, а увидев его, нанесла ножом удар в грудь молодому человеку, от которого тот скончался на месте.
Уголовное дело по существу рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.
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