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Зарезала сына пьяная мать в Новосибирске

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Зарезала сына пьяная мать в Новосибирске

39-летняя женщина испытывала длительную неприязнь к своему 18-летнему отпрыску. Этим летом, взяв нож, она пошла его искать на улице, а найдя, убила.

16.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Зарезала сына пьяная мать в Новосибирске

Мать испытывала неприязнь к сыну, поэтому и зарезала

Перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего сына, сообщил сегодня, 16 октября, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин направил в суд уголовное дело в отношении матери, обвиняемой в убийстве сына.

39-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, 26 июня 2018 года у женщины, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома №24 по ул. Селезнева, возник конфликт с ее 18-летним сыном (на почве длительных неприязненных отношений).

Взяв нож, женщина вышла на улицу в поисках сына, а увидев его, нанесла ножом удар в грудь молодому человеку, от которого тот скончался на месте.

Уголовное дело по существу рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.


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(1) Комментарий

  1. Хельга

    Тварь! Что происходит с людьми????!!!!

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