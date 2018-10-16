На крахе «Кэшбери» наживаются мошенники

Клиентам компании «Кэшбери», приостановившей работу после того, как Центробанк выявил в ее деятельности признаки финансовой пирамиды, обещают вернуть потерянные деньги и «приумножить» имеющиеся, пишет во вторник «Коммерсантъ».

На прошлой неделе председатель правления «Кэшбери» Артур Варданян заявил, что компания уходит «на трехнедельные каникулы», после которых возобновит выполнение своих обязательств перед инвесторами. Несмотря на это, уже сейчас свою помощь клиентам начали предлагать сторонние «специалисты», услуги которых показывает контекстная реклама в «Яндекс. Директ» при поиске по словам «Кэшбери» и «инвестиции».

Так, пишет «Коммерсантъ», вернуть деньги, инвестированные в «Кэшбери», предлагает «Центр финансовой безопасности», который заявляет, что разработал особую «стратегию по возврату денежных средств». Цена вопроса — от 10 до 60 тысяч рублей. При этом на сайте фирмы нет сведений о юрлице; по телефону же «Коммерсанту» ответили, что являются ООО «Таганский дом права». Эксперт, опрошенный изданием, считает, что это стандартная мошенническая схема: никакой работы по возврату денег не проводится, а в договорах прописывается только составление исковых заявлений и сбор документов.

Для тех, кто не успел вложить деньги в «Кэшбери», есть отдельное предложение. Под баннером «Вернем деньги из «Кэшбери» «Коммерсантъ» обнаружил международную компанию «Грант Эпос» со штаб-квартирой в Лондоне, которая обещает своим клиентам «стабильный профит абсолютно пассивно». При этом, отмечает издание, ООО «Грант Эпос» было зарегистрировано в апреле 2018 года, а в июне ФНС уже сделала отметку о недействительности данных; директор-учредитель Денис Ленцов за три дня оформил на себя пять юрлиц, то есть имеет признаки массового директора и руководителя.

Представитель ЦБ в беседе с «Коммерсантом» призвал граждан, пострадавших от деятельности «Кэшбери», быть осторожными и не доверять предложениям недобросовестных игроков: их единственная цель — отъем денег у населения.

Источник: Интерфакс