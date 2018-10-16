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РПЦ напомнила туристам: в Афоне теперь нельзя молиться

Храмы Константинопольской церкви расположены в Турции -Стамбуле и Анталии, в Греции — на Крите и островах Додеканеса.

16.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
РПЦ напомнила туристам: в Афоне теперь нельзя молиться
В Русской православной церкви обратили внимание туристов на важность соблюдения решений Синода, который полностью разорвал ее общение с Константинопольским патриархатом.

«За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви», — рассказал «Интерфаксу» секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Он также уточнил, где именно на популярных туристических направлениях расположены храмы Константинопольской церкви.

По словам священника, в Турции это все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, а в Греции — на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых — Родос.

«Конечно, есть ещё Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят», — заметил собеседник агентства.

Решение Синода РПЦ разорвать отношения с Константинополем было принято в ответ на реабилитацию Синодом в Стамбуле лидеров украинского раскола.

Источник: Интерфакс


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(4) Комментариев

  1. zizou

    «За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви»
    ==========================
    как страшно %) а лучше б рэпэцэнцам вообще никуда не ездить. а тем членам, кто не в России — вернуться. в лоно, так сказать *CRAZY*

    Thumb up 11 Thumb down 3

  2. Никола

    Какое отношение имеет мышиная возня церковных сановников к вере человека в Бога? Бог тот же самый, никуда не делся и ничуть не изменился. Почему теперь в одних церквях можно молиться, а в других — нельзя?

    Thumb up 14 Thumb down 1

    • Аноним

      Прямое..Это каноническое право.
      Вот какое отношение имеет скажем отработка удара крылатыми ракетами по Белковкому и эху москвы к
      убеждениям белковского и венедиктова?
      Ни какого.Просто если что они сгорят в радиоктивный пепел.
      И ахеджакова сгорит…Просто это канон американского права.
      Долбать тамагавками. 8)

      Thumb up 1 Thumb down 6

    • Аноним

      Да всем плевать где вы там молитесь. А вот куда пожертвования понесёте и в чьих митингах… тьфу… крёстных ходах участвовать будете — это важно!

      Thumb up 7 Thumb down 0

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