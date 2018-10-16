РПЦ напомнила туристам: в Афоне теперь нельзя молиться

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«За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви»
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как страшно а лучше б рэпэцэнцам вообще никуда не ездить. а тем членам, кто не в России — вернуться. в лоно, так сказать
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Какое отношение имеет мышиная возня церковных сановников к вере человека в Бога? Бог тот же самый, никуда не делся и ничуть не изменился. Почему теперь в одних церквях можно молиться, а в других — нельзя?
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Прямое..Это каноническое право.
Вот какое отношение имеет скажем отработка удара крылатыми ракетами по Белковкому и эху москвы к
убеждениям белковского и венедиктова?
Ни какого.Просто если что они сгорят в радиоктивный пепел.
И ахеджакова сгорит…Просто это канон американского права.
Долбать тамагавками.
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Да всем плевать где вы там молитесь. А вот куда пожертвования понесёте и в чьих митингах… тьфу… крёстных ходах участвовать будете — это важно!
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