РПЦ напомнила туристам: в Афоне теперь нельзя молиться

В Русской православной церкви обратили внимание туристов на важность соблюдения решений Синода, который полностью разорвал ее общение с Константинопольским патриархатом.

«За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви», — рассказал «Интерфаксу» секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Он также уточнил, где именно на популярных туристических направлениях расположены храмы Константинопольской церкви.

По словам священника, в Турции это все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, а в Греции — на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых — Родос.

«Конечно, есть ещё Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят», — заметил собеседник агентства.

Решение Синода РПЦ разорвать отношения с Константинополем было принято в ответ на реабилитацию Синодом в Стамбуле лидеров украинского раскола.

Источник: Интерфакс